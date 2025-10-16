अमेरिकी टेक कंपनी ऐप्पल ने एक बार फिर एक साथ तीन प्रोडक्ट्स लॉन्च कर धमाका कर दिया है. कंपनी ने बीती रात iPad Pro, 14-inch Macbook Pro और नए Vision Pro को लॉन्च किया है. इन तीनों ही प्रोडक्ट्स को नए प्रोसेसर के अलावा कुछ और अपग्रेड्स दी गई है. आइए जानते हैं कि किस प्रोडक्ट में क्या-क्या नया मिला है.

iPad Pro

ऐप्पल ने नए आईपैड प्रो को अपनी अब तक की सबसे एडवांस्ड M5 चिप से लैस किया है. कंपनी का दावा है कि नए डिवाइस में M4 चिप की तुलना में 3.5 गुना तेज AI परफॉर्मेंस मिलेगी. नए आईपैड के 11 और 13 इंच वेरिएंट सिल्वर और स्पेस ब्लैक फिनिश में उपलब्ध होंगे. इनमें 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज ऑप्शन उपलब्ध हैं. नए आईपैड प्रो में Ultra Retina XDR डिस्प्ले है, जो 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. 11 इंच वेरिएंट वाई-फाई मॉडल की कीमत 99,990 और वाईफाई+सेल्युलर मॉडल की कीमत 1,19,900 रुपये से शुरू होगी. वहीं 13 इंच के वाईफाई मॉडल के लिए 1,29,900 और वाईफाई+सेल्युलर मॉडल के लिए 1,49,900 रुपये चुकाने होंगे.

14-inch Macbook Pro

ऐप्पल ने नए मैकबुक प्रो को भी M5 चिप से लैस किया है. इसकी मदद से यह मौजूदा मॉडल की तुलना में 3.5 गुना तेज AI परफॉर्मेंस और 1.6 गुना तेज ग्राफिक प्रोसेस करेगा. यह कंपनी की प्रो रेंज का नया बेसलाइन एडिशन है. इसे भी स्पेस ब्लैक और सिल्वर कलर में पेश किया गया है. इसकी कीमत 1,69,000 और स्टूडेंट्स के लिए 1,59,900 रुपये रखी गई है. यह लैपटॉप लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले, 12MP सेंटर स्टेज कैमरा, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ लॉन्च हुआ है.

Vision Pro

ऐप्पल ने अपने इस प्रीमियम डिवाइस को भी M5 चिप से लैस किया है, जिस कारण इसकी परफॉर्मेंस, डिस्प्ले रेंडरिंग और AI-पावर्ड एक्सपीरियंस बेहतर होगा. नए मॉडल में बेहतर आराम के लिए डुअल निट बैंड और visionOS 26 दिया गया है, जो स्पेटियल एक्सपीरियंस और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को बेहतर बनाता है. यह 256GB, 512 GB और 1 TB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगा और इसकी शुरुआती कीमत लगभग 3.08 लाख रुपये है.

ये भी पढ़ें-

Wi-Fi 8 की शुरू हो गई टेस्टिंग, वायर्ड नेटवर्क की तरह मिलेगा स्टेबल कनेक्शन, जानिए आपके लिए क्या बदलेगा