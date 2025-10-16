हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple ने फिर किया धमाका! नए आईपैड प्रो समेत लॉन्च किए ये तीन डिवाइस, एक की कीमत 3 लाख से भी ज्यादा

Apple ने फिर किया धमाका! नए आईपैड प्रो समेत लॉन्च किए ये तीन डिवाइस, एक की कीमत 3 लाख से भी ज्यादा

Apple ने पिछले महीने आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी. इस महीने कंपनी ने एक साथ तीन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर फिर से धमाका कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 07:35 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी टेक कंपनी ऐप्पल ने एक बार फिर एक साथ तीन प्रोडक्ट्स लॉन्च कर धमाका कर दिया है. कंपनी ने बीती रात iPad Pro, 14-inch Macbook Pro और नए Vision Pro को लॉन्च किया है. इन तीनों ही प्रोडक्ट्स को नए प्रोसेसर के अलावा कुछ और अपग्रेड्स दी गई है. आइए जानते हैं कि किस प्रोडक्ट में क्या-क्या नया मिला है.

iPad Pro

ऐप्पल ने नए आईपैड प्रो को अपनी अब तक की सबसे एडवांस्ड M5 चिप से लैस किया है. कंपनी का दावा है कि नए डिवाइस में M4 चिप की तुलना में 3.5 गुना तेज AI परफॉर्मेंस मिलेगी. नए आईपैड के 11 और 13 इंच वेरिएंट सिल्वर और स्पेस ब्लैक फिनिश में उपलब्ध होंगे. इनमें 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज ऑप्शन उपलब्ध हैं. नए आईपैड प्रो में Ultra Retina XDR डिस्प्ले है, जो 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. 11 इंच वेरिएंट वाई-फाई मॉडल की कीमत 99,990 और वाईफाई+सेल्युलर मॉडल की कीमत 1,19,900 रुपये से शुरू होगी. वहीं 13 इंच के वाईफाई मॉडल के लिए 1,29,900 और वाईफाई+सेल्युलर मॉडल के लिए 1,49,900 रुपये चुकाने होंगे.

14-inch Macbook Pro

ऐप्पल ने नए मैकबुक प्रो को भी M5 चिप से लैस किया है. इसकी मदद से यह मौजूदा मॉडल की तुलना में 3.5 गुना तेज AI परफॉर्मेंस और 1.6 गुना तेज ग्राफिक प्रोसेस करेगा. यह कंपनी की प्रो रेंज का नया बेसलाइन एडिशन है. इसे भी स्पेस ब्लैक और सिल्वर कलर में पेश किया गया है. इसकी कीमत 1,69,000 और स्टूडेंट्स के लिए 1,59,900 रुपये रखी गई है. यह लैपटॉप लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले, 12MP सेंटर स्टेज कैमरा, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ लॉन्च हुआ है.

Vision Pro

ऐप्पल ने अपने इस प्रीमियम डिवाइस को भी M5 चिप से लैस किया है, जिस कारण इसकी परफॉर्मेंस, डिस्प्ले रेंडरिंग और AI-पावर्ड एक्सपीरियंस बेहतर होगा. नए मॉडल में बेहतर आराम के लिए डुअल निट बैंड और visionOS 26 दिया गया है, जो स्पेटियल एक्सपीरियंस और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को बेहतर बनाता है. यह 256GB, 512 GB और 1 TB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगा और इसकी शुरुआती कीमत लगभग 3.08 लाख रुपये है.

ये भी पढ़ें-

Wi-Fi 8 की शुरू हो गई टेस्टिंग, वायर्ड नेटवर्क की तरह मिलेगा स्टेबल कनेक्शन, जानिए आपके लिए क्या बदलेगा

Published at : 16 Oct 2025 07:35 AM (IST)
Tags :
MacBook Pro IPad Pro Apple TECH NEWS Vision Pro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में सर्दी के सितम के लिए हो जाओ तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड, IMD का अपडेट
यूपी में सर्दी के सितम के लिए हो जाओ तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड, IMD का अपडेट
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में सर्दी के सितम के लिए हो जाओ तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड, IMD का अपडेट
यूपी में सर्दी के सितम के लिए हो जाओ तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड, IMD का अपडेट
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 14: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन, जानें- 14 दिनों का कलेक्शन
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
ट्रेंडिंग
अरब देशों में ऐसे दी जाती है रेप की सजा! उल्टा लेटाकर सिर में मारी गोली- डरा देगा वीडियो
अरब देशों में ऐसे दी जाती है रेप की सजा! उल्टा लेटाकर सिर में मारी गोली- डरा देगा वीडियो
हेल्थ
World Anaesthesia Day: एनेस्थिसिया से किस बीमारी का हुआ था पहला ऑपरेशन? 99% नहीं जानते जवाब
एनेस्थिसिया से किस बीमारी का हुआ था पहला ऑपरेशन? 99% नहीं जानते जवाब
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget