ऐप्पल खरीद लेगी आपका पुराना फोन, जानें किस आईफोन के लिए बदले मिलेगा कितना पैसा

लोगों में आईफोन के लिए जबरदस्त क्रेज रहता है. हालांकि, ज्यादा कीमत के चलते कई लोग नए आईफोन को खरीद नहीं पाते. ऐसे लोगों के लिए ऐप्पल ट्रेड-इन प्रोग्राम चलाती है, जिसमें पुराने फोन के बदले नए फोन पर अच्छा डिस्काउंट दिया जाता है. इस तरह नए फोन की कीमत काफी कम हो जाती है. आप अपना पुराना फोन देकर नए आईफोन पर 64,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि ऐप्पल पुराने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन को कितने दाम पर खरीद रही है.

क्या है ट्रेड-इन सर्विस

जानकारी के लिए बता दें कि ऐप्पल की ट्रेड-इन सर्विस में ग्राहक अपना पुराना डिवाइस देकर उसके बदले नए आईफोन पर डिस्काउंट पा सकते हैं. कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा फिजिकल स्टोर पर जाकर इसका फायदा उठाया जा सकता है. यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि पुराने फोन पर मिलने वाले डिस्काउंट का फायदा ऐप्पल वॉच, आईपैड और मैकबुक आदि डिवाइस पर भी उठाया जा सकता है.

पुराने आईफोन के बदले कितनी छूट दे रही ऐप्पल

ऐप्पल iPhone 7 Plus तक के मॉडल पर ट्रेड-इन सर्विस ऑफर कर रही है. इस आईफोन के बदले आप नए ऐप्पल प्रोडक्ट पर 4350 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. इसी तरह iPhone 8 पर 5850 रुपये तक, iPhone 8 Plus पर 7050 रुपये तक, iPhone X पर 8800 रुपये तक, iPhone XR पर 9400 रुपये तक, iPhone XS पर 10900 रुपये तक, iPhone XS Max पर 11900 रुपये तक की छूट पाई जा सकती है. iPhone 11 सीरीज पर 12500 से लेकर 19300 रुपये तक, आईफोन 12 सीरीज के मॉडल के बदले 13700 रुपये से लेकर 28100 रुपये तक, iPhone 13 सीरीज पर 22900 रुपये से लेकर 38200 रुपये तक की छूट हासिल की जा सकती है.

नई जनरेशन के मॉडल पर ज्यादा छूट

ग्राहक आईफोन 14 देकर नए आईफोन पर 27900 रुपये तक, iPhone 14 Plus पर 31400 रुपये तक, iPhone 14 Pro पर 48000 रुपये तक, iPhone 14 Pro Max पर 50000 रुपये तक, iPhone 15 पर 31500 तक, iPhone 15 Plus पर 36500 रुपये तक, iPhone 15 Pro पर 54500 रुपये तक, iPhone 15 Pro Max पर 58000 रुपये तक, iPhone 16 पर 39900 रुपये तक, iPhone 16 Plus पर 40900 रुपये तक, Phone 16 Pro पर 57500 रुपये तक और iPhone 16 Pro Max के बदले नए आईफोन पर 64000 रुपये तक की छूट पाई जा सकती है.

एंड्रॉयड फोन पर भी है ऑफर

ऐप्पल एंड्रॉयड फोन पर भी ट्रेड-इन ऑफर दे रही है. ग्राहक Samsung Galaxy S24 Ultra के बदले नए आईफोन पर 41540 रुपये, OnePlus 12R के बदले 13400 रुपये, Samsung Galaxy S24 के बदले 23500 रुपये, Samsung Galaxy S23 Ultra के बदले 32600 रुपये, Vivo V29 Pro के बदले 12170 रुपये, Google Pixel 8 के बदले 19000, Xiaomi Redmi Note 11 Pro के बदले 4360 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं.

