हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब कैमरा वाले एयरपॉड्स लाएगी ऐप्पल, विजुअल इंटेलीजेंस को करेंगे सपोर्ट, जानिए कब तक हो सकते हैं लॉन्च

अब कैमरा वाले एयरपॉड्स लाएगी ऐप्पल, विजुअल इंटेलीजेंस को करेंगे सपोर्ट, जानिए कब तक हो सकते हैं लॉन्च

ऐप्पल ने पिछले साल सितंबर में एयरपॉड्स प्रो 3 को लॉन्च किया था. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी इन्हें कैमरा के साथ अपग्रेड कर सकती है. IR-बेस्ड कैमरा वाले एयरपॉड्स को इसी साल लॉन्च किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Feb 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल ने कुछ समय पहले ही आईफोन 17 सीरीज के साथ AirPods Pro 3 लॉन्च किए थे. अब कंपनी इन्हें अपग्रेड करने पर विचार कर रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो इन्हें बिल्ट-इन कैमरा के साथ अपग्रेड किया जा सकता है और नया मॉडल इसी साल बाजार में उताजा जा सकता है. दरअसल, पिछले काफी समय से एयरपॉड्स को कैमरा से लैस करने के कयास लगाए जा रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस पर तेजी से काम करने में जुटी हुई है.

एयरपॉड्स का कैमरा कैसा होगा?

ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, AirPods Pro में IR-बेस्ड कैमरा दे सकती है. यह ट्रेडिशनल कैमरा से अलग होगा और इसका यूज फोटो-वीडियो के लिए नहीं होगा. यह कैमरा विजुअल इंटेलीजेंस को सपोर्ट करेगा. यानी इस कैमरा की मदद से एआई फीचर्स से लैस एयरपॉड्स अपनी सराउंडिंग को देखते हुए यूजर के प्रॉम्प्ट पर काम कर सकेंगे. ऐप्पल के सीईओ टीम कुक भी कह चुके हैं कि कंपनी के एआई रोडमैप में विजुअल इंटेलीजेंस का इंपोर्टेंट रोल है. उनका यह बयान एयरपॉड्स में विजुअल इंटेलीजेंस के लिए कैमरा आने की बातो को और बल देता है.

क्या कीमत में होगा इजाफा?

कैमरा से लैस करने के बावजूद AirPods Pro 3 की कीमतों में इजाफा होने की उम्मीद नहीं है. लीक के मुताबिक, ऐप्पल नए मॉडल की कीमत भी करंट जनरेशन मॉडल के बराबर रख सकती है. हालांकि, अभी तक ऐप्पल की तरफ से इस एयरपॉड और इसकी कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है.

अगले हफ्ते नया आईफोन लॉन्च कर सकती है ऐप्पल

इस साल ऐप्पल 20 नए प्रोडक्ट्स लाने वाली है. 19 फरवरी को कंपनी अपना किफायती iPhone 17e लॉन्च कर सकती है. iPhone 16e की जगह आने वाले इस मॉडल में नया चिपसेट, नए मॉडम और डायनामिक आईलैंड समेत कई बड़ी अपग्रेड मिलने की उम्मीद की जा रही है. 

ये भी पढ़ें-

एआई और डीपफेक कंटेट पर लेबल हुआ जरूरी, सरकार ने कड़े किए नियम, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

Published at : 11 Feb 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS AirPods Pro 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Fighter Jet Mileage: राफेल से लेकर सुखोई तक, हर घंटे कितना पेट्रोल पीते हैं लड़ाकू विमान? जान लेंगे तो पकड़ लेंगे माथा
राफेल से लेकर सुखोई तक, हर घंटे कितना पेट्रोल पीते हैं लड़ाकू विमान? जान लेंगे तो पकड़ लेंगे माथा
राजस्थान
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
इंडिया
Weather Update: वेलेंटाइन डे पर आंधी, बिजली और बारिश का ट्रिपल अटैक! दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक कैसा रहेगा मौसम?
वेलेंटाइन डे पर आंधी, बिजली और बारिश का ट्रिपल अटैक! दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
Advertisement

वीडियोज

Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Fighter Jet Mileage: राफेल से लेकर सुखोई तक, हर घंटे कितना पेट्रोल पीते हैं लड़ाकू विमान? जान लेंगे तो पकड़ लेंगे माथा
राफेल से लेकर सुखोई तक, हर घंटे कितना पेट्रोल पीते हैं लड़ाकू विमान? जान लेंगे तो पकड़ लेंगे माथा
राजस्थान
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में होगा पेश, नौकरी से लेकर टैक्स तक क्या बदलेगा? इन पर होगी निगाहें
इंडिया
Weather Update: वेलेंटाइन डे पर आंधी, बिजली और बारिश का ट्रिपल अटैक! दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक कैसा रहेगा मौसम?
वेलेंटाइन डे पर आंधी, बिजली और बारिश का ट्रिपल अटैक! दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की टीम को लगा झटका
बॉलीवुड
The Manipur Diaries Trailer Out: मोनालिसा की 'द डायरी आफ मणिपुर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, महाकुंभ वायरल गर्ल की एक्टिंग छू लेगी दिल
मोनालिसा की 'द डायरी आफ मणिपुर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, महाकुंभ वायरल गर्ल की एक्टिंग छू लेगी दिल
ट्रेंडिंग
Video: छलनी टूटने पर ना हो परेशान, इस महिला ने बता दिया आटा छानने का अनोखा तरीका, वीडियो वायरल
छलनी टूटने पर ना हो परेशान, इस महिला ने बता दिया आटा छानने का अनोखा तरीका, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
First Satellite In Space: किस देश ने‌ अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा था सैटेलाइट, जानें क्या था इसका मकसद?
किस देश ने‌ अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा था सैटेलाइट, जानें क्या था इसका मकसद?
यूटिलिटी
EPFO लॉन्च करने जा रहा नया ऐप, जानिए इसमें मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं?
EPFO लॉन्च करने जा रहा नया ऐप, जानिए इसमें मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं?
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget