ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होगा सपा का रुख? रामगोपाल यादव ने किया खुलासा

संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी के बीच सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. जिस पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि अगर विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सपा का क्या स्टैंड होगा.

अविश्वास प्रस्ताव पर सपा का रुख़

सपा सांसद रामगोपाल यादव ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर विपक्षी दलों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सपा की इसका सदन में समर्थन करेगी. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव का साथ देगी.

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान

वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का इस बयान आया है. उन्होंने कहा कि "भारत के संविधान में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है पर वो एक अंतिम विकल्प के रूप में हो सकता है. मैं यहीं कह सकता हूं कि हमारा भरपूर प्रयास होगा कि ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आए लेकिन, जब आएगा तो हम निश्चित रूप से सबसे पहले मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे. लेकिन ये हमारा अंतिम विकल्प होगा.

बीजेपी सांसदों के लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अब तो भारत के गाँव और शहरों के बच्चे हंस रहे हैं कि 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री तीन महिला सांसदों के वेल में आने से डर गए, घबरा गए.. डर उनको महिलाओं से नहीं थी 'ट्रंप पापा' से था. वो क्या बोलेंगे भारत अमेरिका डील पर..पूरी ही समर्पण कर दिया है.

ओम बिरला के व्यवहार पर उठाए सवाल

कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी ओम बिरला के व्यवहार पर सवाल उठाए और कहा कि जिस तरह से ओम बिरला व्यवहार कर रहे हैं वो आश्चर्य चकित करने वाला है, वो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को कमजोर करने वाला है. लगातार उनका व्यवहार प्रतिपक्ष के प्रति सौतेला रहता है. प्रतिपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं देते. ये लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है कि अगर सदन की चेयर ही अपने बच्चों से सौतेला व्यवहार करेगी तो सदन कैसे चलेगा.

बता दें कि लोकसभा में सत्ता पक्ष और विरोधी दलों की बीच गतिरोध बना हुआ है. कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि जब तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक कांग्रेस सांसद सदन की कार्रवाई वहीं चलने देंगे. वहीं सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की तैयारी में हैं.