महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के मुखिया शरद पवार की तबीयत अचानक बिगड़ने की वजह से उन्हें सोमवार (9 फरवरी) को अस्पताल में एडमिट कराया गया था. बताया जा रहा है कि उनके सीने में तकलीफ और खांसी है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही थी. अब उनकी बेटी और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने शरद पवार के स्वास्थ्य की जानकारी दी है.

सुप्रिया सुले ने बताया है कि शरद पवार की सेहत में सुधार है. कल के मुकाबले आज उनकी तबीयत काफी बेहतर है. फिलहाल, शरद पवार एंटीबायोटिक्स पर हैं, जो अगले चार दिन तक चलेगी. शरद पवार को खांसी की दिक्कत थी, इसलिए उन्हें पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

सुप्रिया सुले ने जताया आभार

सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि शरद पवार को खांसी के अलावा अब और कोई दिक्कत नहीं है. बाकी सभी तरह से वे स्वस्थ हैं. इसी के साथ सुप्रिया सुले ने शरद पवार के लिए प्रार्थना करने वालों और कठिन समय में उनका सपोर्ट करने वालों को धन्यवाद दिया है. इसी के साथ उन्होंने शरद पवार की मेडिकल टीम के सभी डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया है.

अस्पताल के प्राइवेट रूम में हैं शरद पवार

इससे पहले सोमवार, 9 फरवरी की रात को पोते रोहित पवार ने जानकारी दी थी कि रूबी अस्पताल में शरद पवार की मेडिकल जांच की गई थी. उन्हें किसी तरह के बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें आईसीयू में रखा गया है. वे एक प्राइवेट रूम में हैं. रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि उनका इलाज पुणे में ही जारी रखना है या फिर मुंबई ले जाना है.

85 साल के हैं शरद पवार

राज्यसभा सदस्य शरद पवार अब 85 साल के हो गए हैं. उन्हें उम्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. फिलहाल, परिवार वालों का कहना है कि शरद पवार ठीक हैं और कुछ दिन के इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे.