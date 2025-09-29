iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग के बाद अब ऐप्पल ने नये प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी मैकबुक की नई लाइनअप पर काम कर रही है, जो नए M5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगी. बताया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यह लाइनअप लॉन्च कर दी जाएगी. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि नए मैकबुक प्रो मॉडल्स को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही इनका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा.

नए एयर मॉडल भी होंगे लॉन्च

मैकबुक प्रो मॉडल्स के साथ ऐप्पल नए मैकबुक एयर मॉडल्स भी उतारेगी. इसके साथ कंपन दो एक्सटर्नल डिस्प्ले पर भी काम कर रही है. अगर सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक रहता है तो इन मॉडल्स को इसी साल के अंत तक या अगले साल की पहली तिमाही में लॉन्च कर दिया जाएगा. ऐप्पल ये प्रोडक्ट ऐसे समय पर लॉन्च करने जा रही है, जब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है. पिछले साल कंपनी ने ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स पेश किए थे, लेकिन कई जानकारों का कहना है कि इनमें विरोधियों को टक्कर देने वाली कन्वर्सेशनल स्किल्स नहीं हैं.

M5 प्रोसेसर पर रहेगी नजर

कंपनी नई मैकबुक लाइनअप को M5 प्रोसेसर से लैस करेगी. बता दें कि 2020 से ऐप्पल ने अपने लैपटॉप्स में इंटेल के प्रोसेसर देने बंद कर दिए हैं. उसके बाद से हर साल कंपनी अपने प्रोसेसर को स्पीड और एफिशिएंसी के मामले में बेहतर करती जा रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि M5 प्रोसेसर के साथ ऐप्पल एक बार फिर अपना कमाल दिखाएगी और विंडोज लैपटॉप्स को कड़ी टक्कर दे पाएगी.

सिरी पर भी हो रहा काम

AI की रेस में अब तक पिछड़ रहे सिरी को भी नया रूप देने पर काम हो रहा है. ऐप्पल ने सिरी में सुधार के लिए प्रोजेक्ट लिनवुड शुरू किया है, जो अगले मार्च तक पूरा हो सकता है. इस प्रोजेक्ट के तहत सिरी के वेब सर्च, ऑन-डिवाइस इन्फोर्मेशन का यूज करने और आईफोन को पूरी तरह वॉइस से कंट्रोल करने जैसे कामों में सक्षम बनाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

सस्ते के लालच में सेल में ले लिया आईफोन, असली है या नकली? अब इन तरीकों से लगाएं पता