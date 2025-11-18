iPhone के प्रो मॉडल्स के लिए ऐप्पल लाएगी खास कवर, टच करने पर हो जाएंगे बटन वाले सारे काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





ऐप्पल पिछले कुछ समय से तेजी से अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर रही है. साथ ही वह नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग पर जोर दे रही है. आईफोन 17 सीरीज के साथ कंपनी ने नए TechWoven कवर पेश किए थे. प्रीमियम लुक वाले ये कवर कस्टम टेक्निकल वूवन फैब्रिक से बने हैं, जो आईफोन की ड्यूरैबिलिटी को बढ़ाते हैं. अब जानकारी मिल रही है कि ऐप्पल अब आईफोन के कवर को सिर्फ सिक्योरिटी के लिए यूज नहीं करेगी. वह अपकमिंग आईफोन के लिए टच-सेंसेटिव कवर बनाने पर विचार कर रही है.

कैसे काम करेंगे नए कवर?

टिपस्टर इंस्टैंट डिजिटल ने वीबो पर एक पोस्ट डाली है. इससे पता चला है कि ऐप्पल आईफोन के प्रो मॉडल्स के लिए नए कवर बना रही हैं, जिसमें टच सेंसर लगा होगा. यानी स्क्रीन के बाद ये कवर सेकेंडरी टच इंटरफेस के तौर पर काम करेंगे. इस बारे में ऐप्पल ने पिछले साल एक पेटेंट भी दायर किया था. इसके मुताबिक, ये कवर सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम नहीं करेंगे बल्कि इनसे इनपुट भी दी जा सकेगी. यानी इन कवर को टच कर आईफोन में एक्शन को ट्रिगर किया जा सकता है.

बटन वाले काम करेंगे कवर

अभी तक इन कवर को लेकर डिटेल्ड जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि कवर में कुछ ऐसे टच सेंसेटिव एरिया होंगे, जहां पर टच करने से आईफोन में कोई टास्क होगा. यानी ये फिजिकल बटन की तरह काम करेंगे. जब यह कवर आईफोन पर लगा होगा तो आईफोन बटन से होने वाले सारे काम इस कवर पर रिडायरेक्ट कर देगा.

यह टेक्नोलॉजी करेगी काम

ऐप्पल के पेटेंट के मुताबिक, ये कवर NFC के जरिए सिग्नल और आइेंटिफिकेशन को ट्रांसफर कर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेंगे. कुछ कवर में बायोमेट्रिक इनपुट का प्रोविजन भी किया जा सकता है. यानी कवर पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर या टचआईडी इंटीग्रेट हो जाएगी, जिससे यूजर को स्क्रीन पर टैप या देखने की जरूरत नहीं रहेगी.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp को टक्कर देने के लिए Elon Musk लाए X Chat, एडवांस्ड फीचर से है लैस, डेटा सेफ्टी पर भी जोर