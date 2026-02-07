चांद पर जाएगा आईफोन, नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को दे दी परमिशन, इन कामों के लिए होगा यूज
अब चांद और स्पेस मिशनों पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ आईफोन ले जा सकेंगे. नासा ने कहा कि उसने टेस्टिंग के बाद एस्ट्रोनॉट्स को फोन ले जाने की परमिशन दे दी है.
चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अब अपने साथ आईफोन ले जा सकेंगे. अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अब अंतरिक्ष यात्रियों को अपने साथ आईफोन समेत दूसरे मॉडर्न स्मार्टफोन ले जाने की इजाजत दे दी है. नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेर इसाकमैन ने बताया कि क्रू-12 और आर्टिमिस 2 मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ फोन ले जा सकेंगे. इसका यूज स्पेस में फोटो लेने, अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहने और लोगों के साथ स्पेस की फोटो और वीडियोज को शेयर करने के लिए किया जा सकेगा.
अभी तक इसलिए लगी थी पाबंदी
अभी तक एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में पर्सनल फोन ले जाने की परमिशन नहीं थी. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स ईमेल, मैसेज और वीडियो कॉलिंग के लिए लैपटॉप का यूज कर रहे हैं. सेफ्टी, ड्यूरैबिलिटी और सिक्योरिटी जैसी चिंताओं के चलते अभी तक स्पेस में फोन ले जाने पर बैन लगा हुआ था. अब नासा ने यह नियम बदल दिया है. इसाकमैन ने कहा कि पुराने नियमों पर फिर से विचार किया गया. यह फैसला नासा में एक कल्चरल शिफ्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां अब उन नियमों को रिव्यू किया जा रहा है, जो पुराने हो गए हैं या रेलिवेंट नहीं रहे हैं.
अब क्या बदला है?
नासा की तरफ से जानकारी दी गई है कि उसने टेस्टिंग के बाद स्पेसफ्लाइट में फोन ले जाने को मंजूरी दे दी है. ये डिवाइस सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं और स्पेसक्राफ्ट सिस्टम के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे. इसके साथ ही क्रू-12 और आर्टिमिस 2 मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए अपना फोन साथ ले जाने का रास्ता साफ हो गया है. नासा भी चाहता है कि स्पेस और चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने एक्सपीरियंस बेहतर तरीके से रिकॉर्ड करें और उन्हें पर्सनल टच के साथ दुनिया से शेयर करें. स्मार्टफोन इस काम में उनकी मदद कर सकता है.
