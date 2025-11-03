Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





सितंबर में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद ऐप्पल ने अक्टूबर में नए आईपैड समेत कई और डिवाइस लॉन्च किए थे. अब नवंबर में भी कंपनी की तरफ से नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का सिलसिला जारी रह सकता है. ऐप्पल ने अपने कर्मचारियों को 11 नवंबर को एक 'ओवरनाइट रिफ्रेश' के लिए तैयार रहने को कहा है. इससे माना जा रहा है कि ऐप्पल कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, वहीं कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यह होलीडे सीजन शुरू होने से पहले स्टोर्स के लिए विजुअल अपडेट होगी.

इन प्रोडक्ट्स का इंतजार हो सकता है खत्म

अक्टूबर में M5 चिप वाले आईपैड प्रो और मैकबुक प्रो के साथ ऐप्पल टीवी और होमपॉड मिनी के नए वर्जन लॉन्च होने की भी उम्मीद थी. हालांकि ऐप्पल ने केवल आईपैड और मैकबुक के नए वर्जन लॉन्च किए थे, जिसके कारण ऐप्पल टीवी और होमपॉड मिनी का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है. अब कहा जा रहा है कि इन दोनों का इंतजार खत्म हो सकता है. ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि ऐप्पल 12 नवंबर को ऐप्पल टीवी और होमपॉड मिनी का भी नया वर्जन ला सकती है.

क्या नई टाइमलाइन के साथ जाएगी ऐप्पल?

ऐप्पल आमतौर पर साल के इतने आखिर में कोई भी बड़ा लॉन्च नहीं करती है. ऐसे में कंपनी का नया नोटिस स्टोर में नए डिस्प्ले मैटेरियल को लेकर भी हो सकता है. साथ ही सीईओ टिम कुक के एक हालिया बयान से भी इसका संकेत मिलता है कि कंपनी कोई नया लॉन्च नहीं करने वाली. कुक ने कंपनी की अर्निंग कॉल में कहा था कि ऐप्पल की करंट लाइनअप अभी तक की सबसे असाधारण है. ऐसे में अधिकतर जानकार मान रहे हैं कि इस साल कंपनी कोई और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करने वाली है.

