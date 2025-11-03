क्या इस महीने भी नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी ऐप्पल? होमपॉड मिनी और ऐप्पल टीवी का इंतजार हो सकता है खत्म
ऐप्पल ने अपने स्टोर कर्मचारियों को 11 नवंबर को ओवरनाइट रिफ्रेश के लिए तैयार रहने को कहा है, जिससे संभावना जताई जा रही है कि कुछ प्रोडक्ट्स के नए वर्जन लॉन्च हो सकते हैं.
सितंबर में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद ऐप्पल ने अक्टूबर में नए आईपैड समेत कई और डिवाइस लॉन्च किए थे. अब नवंबर में भी कंपनी की तरफ से नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का सिलसिला जारी रह सकता है. ऐप्पल ने अपने कर्मचारियों को 11 नवंबर को एक 'ओवरनाइट रिफ्रेश' के लिए तैयार रहने को कहा है. इससे माना जा रहा है कि ऐप्पल कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, वहीं कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यह होलीडे सीजन शुरू होने से पहले स्टोर्स के लिए विजुअल अपडेट होगी.
इन प्रोडक्ट्स का इंतजार हो सकता है खत्म
अक्टूबर में M5 चिप वाले आईपैड प्रो और मैकबुक प्रो के साथ ऐप्पल टीवी और होमपॉड मिनी के नए वर्जन लॉन्च होने की भी उम्मीद थी. हालांकि ऐप्पल ने केवल आईपैड और मैकबुक के नए वर्जन लॉन्च किए थे, जिसके कारण ऐप्पल टीवी और होमपॉड मिनी का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है. अब कहा जा रहा है कि इन दोनों का इंतजार खत्म हो सकता है. ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि ऐप्पल 12 नवंबर को ऐप्पल टीवी और होमपॉड मिनी का भी नया वर्जन ला सकती है.
क्या नई टाइमलाइन के साथ जाएगी ऐप्पल?
ऐप्पल आमतौर पर साल के इतने आखिर में कोई भी बड़ा लॉन्च नहीं करती है. ऐसे में कंपनी का नया नोटिस स्टोर में नए डिस्प्ले मैटेरियल को लेकर भी हो सकता है. साथ ही सीईओ टिम कुक के एक हालिया बयान से भी इसका संकेत मिलता है कि कंपनी कोई नया लॉन्च नहीं करने वाली. कुक ने कंपनी की अर्निंग कॉल में कहा था कि ऐप्पल की करंट लाइनअप अभी तक की सबसे असाधारण है. ऐसे में अधिकतर जानकार मान रहे हैं कि इस साल कंपनी कोई और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करने वाली है.
ये भी पढ़ें-
एक साथ दो ब्लूटूथ डिवाइस को कर सकेंगे कनेक्ट, विंडोज 11 में आने वाला है नया फीचर
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL