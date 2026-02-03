Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone Fold: Apple का पहला फोल्डेबल iPhone लंबे समय से चर्चा में है और माना जा रहा है कि कंपनी इसे आने वाले समय में पेश कर सकती है. बीते कुछ हफ्तों में इसके फीचर्स और हार्डवेयर को लेकर कई लीक सामने आए हैं. अब एक ताजा जानकारी ने इसके डिजाइन को लेकर नई तस्वीर पेश की है, जिसमें कैमरा डिजाइन और बटन प्लेसमेंट में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है.

ऑल-ब्लैक कैमरा प्लेट्यू देगा अलग पहचान

लीक के मुताबिक, iPhone Fold में कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन मौजूदा iPhone मॉडल्स से अलग हो सकता है. कहा जा रहा है कि इसमें iPhone Air जैसा कैमरा प्लेट्यू मिलेगा लेकिन बॉडी कलर की जगह यह पूरी तरह ब्लैक कैमरा सेक्शन के साथ आ सकता है.

इस कैमरा सेटअप में दो कैमरे एक ही लाइन में होंगे जिनके साथ माइक्रोफोन और फ्लैश भी शामिल रहेगा. यह डिजाइन कुछ हद तक iPad Pro के कैमरा लेआउट की याद दिलाता है और ऐपल के पहले फोल्डेबल फोन को एक अलग पहचान दे सकता है.

सीमित रंगों में हो सकती है शुरुआत

रिपोर्ट्स के अनुसार, लॉन्च के समय iPhone Fold के कलर ऑप्शन ज्यादा नहीं होंगे. फिलहाल व्हाइट कलर को लगभग तय माना जा रहा है. हालांकि, ऐपल आमतौर पर एक अतिरिक्त शेड जरूर पेश करता है, ऐसे में एक और रंग विकल्प मिलने की उम्मीद की जा रही है.

बदला हुआ बटन लेआउट

iPhone Fold में बटन प्लेसमेंट भी पारंपरिक iPhone से अलग हो सकता है. जानकारी के मुताबिक, वॉल्यूम बटन को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक iPad mini की तरह. वहीं, पावर बटन में मिलने वाला Touch ID और कैमरा कंट्रोल बटन पहले की तरह दाईं ओर ही रहेंगे.

डिवाइस का बायां हिस्सा पूरी तरह साफ हो सकता है जिससे फोन का लुक ज्यादा मिनिमल और स्लीक नजर आएगा. यह बदलाव फोल्ड और अनफोल्ड दोनों स्थितियों में इस्तेमाल को आसान बना सकता है.

छोटा Dynamic Island और बिना Face ID डिजाइन

लीक में यह भी कहा गया है कि iPhone Fold में छोटा Dynamic Island देखने को मिल सकता है. फ्रंट कैमरे के लिए सिंगल पंच-होल डिजाइन अपनाया जा सकता है. मोटाई को कंट्रोल में रखने के लिए इस मॉडल में Face ID की जगह Touch ID को प्राथमिकता दी जा सकती है.

iPhone Fold के संभावित फीचर्स

अब तक की जानकारी के अनुसार, iPhone Fold में 7.8 इंच की क्रीज-लेस इनर डिस्प्ले हो सकती है जो OLED पैनल पर आधारित होगी. बाहर की स्क्रीन करीब 5.5 इंच की बताई जा रही है जो किसी भी आधुनिक iPhone में अब तक की सबसे छोटी डिस्प्ले होगी.

परफॉर्मेंस के लिए इसमें आने वाले समय का A20 Pro चिपसेट दिया जा सकता है. कैमरा सेटअप में कुल चार कैमरे होने की संभावना है दो पीछे और दो सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए.

लॉन्च टाइमलाइन और संभावित कीमत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone Fold को सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro सीरीज के साथ पेश किया जा सकता है. कीमत की बात करें तो अमेरिका में इसका दाम करीब 2400 डॉलर तक जा सकता है जो भारतीय बाजार में इसे प्रीमियम से भी ऊपर की कैटेगरी में पहुंचा देगा.

