हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपहली बार इतना सस्ता हो गया iPhone 17 Pro! यहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत, अभी जानें ऑफर डिटेल्स

पहली बार इतना सस्ता हो गया iPhone 17 Pro! यहां से खरीदने पर होगी तगड़ी बचत, अभी जानें ऑफर डिटेल्स

iPhone 17 Pro: अगर आप नए iPhone 17 Pro पर नजर बनाए हुए थे तो अब इंतजार खत्म करने का सही समय आ गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Dec 2025 02:58 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 17 Pro: अगर आप नए iPhone 17 Pro पर नजर बनाए हुए थे तो अब इंतजार खत्म करने का सही समय आ गया है. Apple का लेटेस्ट Pro iPhone वैसे ही प्रीमियम डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है लेकिन लॉन्च के कुछ ही समय बाद इस पर मिलने वाली छूट ने इसे और भी खास बना दिया है. Apple Store और Vijay Sales दोनों जगह चल रही डील्स ने इस महंगे फ्लैगशिप को पहले से ज्यादा आकर्षक बना दिया है वो भी बिना किसी समझौते के.

Apple Store पर iPhone 17 Pro की खास डील

Apple ने iPhone 17 Pro को भारत में 256GB वेरिएंट के लिए 1,34,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. अब Apple Store से खरीदने पर चुनिंदा American Express, Axis Bank और ICICI Bank कार्ड्स के जरिए 5,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है. यह ऑफर ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों स्टोर्स पर उपलब्ध है.

इसके साथ ही Apple का Trade-In प्रोग्राम भी इस डील को और दमदार बनाता है. अगर आपके पास पुराना iPhone है तो उसकी हालत और मॉडल के हिसाब से 64,000 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है जिससे नई कीमत काफी कम हो जाती है.

इतना ही नहीं, Apple अपने सर्विसेज का स्वाद चखाने के लिए तीन महीने का Apple Music, Apple TV+ और Apple Arcade फ्री दे रहा है जो Apple इकोसिस्टम में पहले से मौजूद यूजर्स के लिए एक बढ़िया बोनस है.

Vijay Sales पर भी मिल रही है शानदार छूट

जो लोग ऑफलाइन खरीदारी पसंद करते हैं या अलग-अलग बैंक ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए Vijay Sales भी एक मजबूत विकल्प है. यहां ICICI, SBI और IDFC First Bank जैसे कार्ड्स पर 5,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है. इसके अलावा नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है जिससे महंगा iPhone खरीदना थोड़ा आसान हो जाता है.

आखिर iPhone 17 Pro क्यों है इतना खास?

छूट के बावजूद iPhone 17 Pro सस्ता फोन नहीं है इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह कीमत वाकई जायज है. जवाब है अगर आप प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो हां. इस फोन में 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है जिसमें 120Hz ProMotion सपोर्ट मिलता है. स्क्रीन न सिर्फ स्मूद और ब्राइट है बल्कि कलर एक्युरेसी भी शानदार है. साइज ऐसा है कि फोन हाथ में भारी नहीं लगता और एक हाथ से इस्तेमाल करना भी आसान रहता है.

परफॉर्मेंस की बात करें तो नया A19 Pro चिप इसे बेहद पावरफुल बनाता है. बेहतर थर्मल डिजाइन और वेपर चेंबर की वजह से गेमिंग या हैवी मल्टीटास्किंग में भी फोन ठंडा और स्मूद रहता है. iOS 26 के साथ लंबे समय तक अपडेट मिलने की गारंटी इसे भविष्य के लिए भी मजबूत बनाती है.

कैमरा और बैटरी में भी जबरदस्त सुधार

iPhone 17 Pro का ट्रिपल 48MP कैमरा सेटअप पहले से ज्यादा एडवांस हो गया है. नया टेलीफोटो लेंस 4X ऑप्टिकल और 8X ऑप्टिकल-क्वालिटी जूम देता है जिससे फोटो और वीडियो दोनों में प्रो-लेवल आउटपुट मिलता है. वीडियो रिकॉर्डिंग में ProRes सपोर्ट Apple की पहचान को और मजबूत करता है. फ्रंट में 18MP का नया कैमरा बेहतर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस देता है.

बैटरी लाइफ भी इस बार बेहतर की गई है. आम यूज में फोन आराम से पूरा दिन निकाल देता है और 40W फास्ट चार्जिंग के साथ 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट इसे और प्रैक्टिकल बनाता है.

Samsung Galaxy S25 Ultra पर भारी छूट

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Samsung Galaxy S25 Ultra पर जबरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है. बता दें कि इस फोन के 12+256GB वेरिएंट की असल कीमत 1,29,999 रुपये है लेकिन 16 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद यहां पर ये स्मार्टफोन महज 1,08,928 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा आप इस फोन को 3830 रुपये की EMI पर भी खरीद सकते हैं. इतना ही नहीं यहां आपको कई बैंक ऑफर्स भी देखने को मिल जाएंगे जिससे फोन की कीमत और भी सस्ती हो सकती है.

Published at : 23 Dec 2025 02:57 PM (IST)
