हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआईफोन 16 को सस्ते में खरीदने का मौका, ब्लैक फ्राइडे सेल में धड़ाम हो गई कीमत, जानें कहां-कहां मिल रही डील

आईफोन 16 को सस्ते में खरीदने का मौका, ब्लैक फ्राइडे सेल में धड़ाम हो गई कीमत, जानें कहां-कहां मिल रही डील

iPhone 16 Black Friday Sale: इन दिनों फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स और अमेजन समेत लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, जिसमें आईफोन 16 को कम कीमत पर खरीदा जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 Nov 2025 02:29 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 16 Black Friday Sale: ऐप्पल के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक आईफोन 16 को खरीदने का अभी शानदार मौका है. अमेजन, फ्लिपकार्ट और विजय सेल्स पर यह फोन शानदार डिस्काउंट के साथ बिक्री के लिए अवेलेबल है. ऐसे में आप इन प्लेटफॉर्म्स पर चल रही ब्लैक फ्राइडे सेल का फायदा उठाकर बड़ी बचत के साथ अपना मनपसंद आईफोन खरीद सकते हैं. आइए इस आईफोन के फीचर्स और अमेजन, फ्लिपकार्ट और विजय सेल्स पर मिल रही छूट के बारे में डिटेल से जानते हैं.

आईफोन 16 के स्पेसिफिकेशंस

आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. A18 प्रोसेसर वाला यह आईफोन मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है. इसके रियर में 48MP + 12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है. 

विजय सेल्स पर क्या ऑफर?

आईफोन 16 को 79,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन विजय सेल्स पर डिस्काउंट के बाद इस आईफोन को 66,490 रुपये में लिस्ट किया गया है. चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड से इस फोन की खरीद पर 4,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. 

फ्लिपकार्ट पर कितने का मिल रहा आईफोन 16?

फ्लिपकार्ट पर इस फोन को 69,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर इस फोन पर 4,000 रुपये का कैशबैक पाया जा सकता है. इस पर एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है, जिसके तहत आप पुराने डिवाइस के बदले 64,300 रुपये की बचत कर सकते हैं. 

अमेजन पर है यह डील

अमेजन पर यह आईफोन 66,900 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन कैशबैक और बैंक ऑफर्स का फायदा उठाकर आप इसे सस्ते में खरीद सकते हैं. सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर अमेजन 4,000 का बैंक ऑफर और 2,000 रुपये तक का कैशबैक दे रही है. साथ ही ग्राहकों के लिए नो-कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन है.

ये भी पढ़ें-

14 साल बाद फिर दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बनेगी ऐप्पल, इस ब्रांड को छोड़ देगी पीछे

Published at : 26 Nov 2025 02:29 PM (IST)
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
