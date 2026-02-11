दुनिया में हर चौथा फोन है आईफोन, दूसरे नंबर पर यह कंपनी, ताजा रिपोर्ट आई सामने

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि दुनियाभर में ऐप्पल के एक्टिव डिवाइसेस की संख्या 2.5 अरब को पार कर गई है. अब एक और रिपोर्ट में सामने आया है कि अभी दुनिया में हर चौथा एक्टिव फोन आईफोन है. यानी अभी दुनिया में जितने मोबाइल एक्टिव हैं, उनमें से 25 प्रतिशत अकेले आईफोन हैं. यह दिखाता है कि स्मार्टफोन की शिपमेंट में आ रही गिरावट के बावजूद ऐप्पल के दबदबा बना हुआ है. आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं.

2025 में बढ़ा है एक्टिव इंस्टॉल्ड बेस

काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में ग्लोबल इंस्टॉल्ड बेस ऑफ एक्टिव स्मार्टफोन 2 प्रतिशत बढ़ा है. इंस्टॉल्ड बेस का मतलब एक्टिव स्मार्टफोन से है और यह ऐसा मैट्रिक्स है, जिसमें यूजर लॉयल्टी, इकोसिस्टम स्टिकनेस और एक्सटेंडेड रिप्लेमेंट साइकिल को देखा जाता है. 2025 में रिप्लेसमेंट साइकिल लगभग 4 साल के पास पहुंच गया है.

ऐप्पल और सैमसंग सबसे आगे

रिपोर्ट के मुताबिक, ऐप्पल और सैमसंग इस मामले में सबसे आगे हैं. दोनों कंपनियां के एक्टिव डिवाइसेस की संख्या 1-1 अरब से पार हो गई है. इनके अलावा कोई और कंपनी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है. दोनों कंपनियों को मिला लिया जाए तो 2025 में इनके पास 44 प्रतिशत एक्टिव इंस्टॉल्ड बेस था. ग्लोबल इंस्टॉल्ड बेस में सैमसंग दूसरे स्थान पर है और दुनिया में हर पांचवा फोन सैमसंग का है. यानी करीब 20 प्रतिशत एक्टिव मोबाइल सैमसंग के हैं. इनके बाद शाओमी, ओप्पो और वीवो का नंबर आता है, जिनक एक्टिव डिवाइस की संख्या 20-20 करोड़ से पार हो गई है.

ऐप्पल की बात सबसे अलग

ऐप्पल के एक्टिव बेस में पिछले साल जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. 2025 में कंपनी ने बाकी सात कंपनियों के कुल नए मोबाइल की संख्या से ज्यादा नए एक्टिव आईफोन यूजर जोड़े हैं. काउंटरप्वाइंट के एक सीनियर एनालिस्ट ने बताया कि इस बढोतरी की वजह स्ट्रॉन्ग यूजर लॉयल्टी, डीप iOS इकोसिस्टम और टाइटली इंटीग्रेटेड सर्विसेस हैं.

