आखिरकार iPhone 18 सीरीज में मिल सकता है यह धाकड़ फीचर, सालों से था इंतजार

आईफोन 18 सीरीज में ऐप्पल लंबे इंतजार के बाद एक धाकड़ फीचर जोड़ने जा रही है. ताजा लीक्स के मुताबिक, ऐप्पल अपनी अपकमिंग सीरीज में अंडर डिस्प्ले फेस आईडी दे सकती है. पिछले 4-5 सालों से इस फीचर का इंतजार किया जा रहा था और अब आखिरकर ऐप्पल ने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है. साथ ही उसने अपने सप्लायर्स से भी कंपोनेंट तैयार करने को कह दिया है, जिससे लग रहा है कि आईफोन 18 सीरीज में यह फीचर देखने को मिल सकता है.

ऐप्पल ने शुरू कर दी टेस्टिंग

एक चाइनीज टिपस्टर के मुताबिक, ऐप्पल एक माइक्रो-ट्रांसपेरेंट ग्लास के अराउंड बने इन-डिस्प्ले ऑथेंटिकेशन सिस्टम की टेस्टिंग कर रही है. इस तरीके से ट्रूडेप्थ इंफ्रारेड सेंसर स्क्रीन के अंदर से काम कर सकेगा और इसका डिस्प्ले पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसी टेक्नोलॉजी के इंतजार में ऐप्पल अभी तक यह फीचर रोल आउट नहीं कर पाई थी. लीक में बताया गया है कि आईफोन 18 सीरीज में यह फीचर मिलेगा, लेकिन यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि लाइनअप के सारे मॉडल इस फीचर के साथ आएंगे या यह केवल प्रो मॉडल्स में दिया जाएगा.

डायनामिक आईलैंड की छुट्टी करना चाहती है ऐप्पल

ऐप्पल 2027 में फुल डिस्प्ले वाला आईफोन 20 लॉन्च करेगी, जिसकी स्क्रीन पर कोई कटआउट नहीं होगा. उस दिशा में बढ़ने के लिए ऐप्पल डायनामिक आईलैंड की छुट्टी करना चाहती है. इसी सिलसिले में आईफोन 18 सीरीज में डायनामिक आईलैंड का आकार छोटा कर दिया जाएगा. फेस आईडी सेंसर को अंडर डिस्प्ले मूव करने के बाद ऊपर नॉच में कम सेंसर बचेंगे और कंपनी को इसे छोटा करने में मदद मिलेगी. ऐसे भी कयास हैं कि 18 प्रो मॉडल्स में डायनामिक आईलैंड की जगह केवल कैमरा नॉच दिया जा सकता है.

कब लॉन्च होगी आईफोन 18 सीरीज?

ऐप्पल के नए लॉन्च शेड्यूल के मुताबिक, 18 सीरीज के प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन अगले साल सितंबर में लॉन्च होंगे, जबकि स्टैंडर्ड आईफोन 18 मॉडल को 2027 की शुरुआत में आईफोन 18e के साथ लॉन्च किया जा सकता है.

