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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीUSB Port का हर रंग देता है खास संकेत, ऐसे पहचानें टेक्नोलॉजी

USB Port का हर रंग देता है खास संकेत, ऐसे पहचानें टेक्नोलॉजी

USB पोर्ट के अलग-अलग रंग सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते, बल्कि ये उनकी स्पीड और क्षमता से जुड़े खास संकेत दे सकते हैं. जानिए USB पोर्ट के रंगों का मतलब और USB-C पोर्ट एक जैसे क्यों दिखाई देते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Sep 2026 06:56 AM (IST)
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  • USB-C में रंग नहीं होते, क्षमता लोगो-मैनुअल से पहचानें.

USB पोर्ट आज हमारी डेली लाइफ की टेक्नोलॉजी का जरूरी हिस्सा बन चुका है. स्मार्टफोन चार्ज करने से लेकर पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड-माउस और मॉनिटर कनेक्ट करने तक, कई काम USB की मदद से होते हैं. लैपटॉप और कंप्यूटर में आपने अलग-अलग रंगों वाले USB पोर्ट भी जरूर देखे होंगे. लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर इन पोर्ट्स का रंग अलग क्यों होता है. खास बात यह है कि USB-C पोर्ट आमतौर पर एक जैसे दिखाई देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि USB Port का हर रंग कौन-सा खास संकेत देता है और USB-C में रंग क्यों नहीं होते हैं. 

USB Port का हर रंग कौन-सा खास संकेत देता है?

1.  सफेद USB Port - सफेद USB पोर्ट सबसे पुराने USB 1.x स्टैंडर्ड को दर्शाता है. इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड 1.5 Mbps से 12 Mbps तक थी. आज के समय में यह स्पीड काफी कम है, इसलिए मॉर्डन डिवाइस में ऐसे पोर्ट लगभग दिखाई नहीं देते.

2. काला USB Port - काला पोर्ट आमतौर पर USB 2.0 को दर्शाता है. यह 480 Mbps तक की स्पीड दे सकता है. आज भी टीवी, प्रिंटर, सेट-टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल और बजट लैपटॉप में USB 2.0 पोर्ट मिल जाते हैं. माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर जैसे सामान्य कामों के लिए यह यूजफुल है.

3. नीला USB Port -  नीला पोर्ट आमतौर पर USB 3.0 से जुड़ा होता है, जिसकी अधिकतम स्पीड 5 Gbps तक है. USB-IF ने USB 3.0 पोर्ट्स की पहचान के लिए नीले रंग के इस्तेमाल की सिफारिश की थी. हालांकि रंगों को USB-IF ने जरूरी नहीं बनाया है.

4. लाल, टील और पीले पोर्ट - टील रंग का इस्तेमाल कुछ निर्माता USB 3.1 Gen 2 या USB 3.2 Gen 2 के लिए करते हैं, जो 10 Gbps तक की स्पीड दे सकते हैं. लाल पोर्ट हाई-परफॉर्मेंस USB के लिए इस्तेमाल हो सकता है और इसकी स्पीड 10 से 20 Gbps तक हो सकती है. वहीं पीले या नारंगी पोर्ट अक्सर स्लीप या स्टैंडबाय मोड में भी चार्जिंग जारी रख सकते हैं.

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USB-C में रंग क्यों नहीं होते?

USB-C सिर्फ डेटा ट्रांसफर या चार्जिंग तक सीमित नहीं है. यह हाई-स्पीड डेटा, 4K/8K वीडियो, ऑडियो, थंडरबोल्ट, डिस्पले पोर्ट और दूसरे कनेक्शन सपोर्ट कर सकता है. एक ही तरह दिखने वाले दो USB-C पोर्ट की क्षमता अलग हो सकती है. इसलिए सिर्फ रंग के जरिए इनकी पूरी क्षमता बताना आसान नहीं है.

USB-C की पहचान कैसे करें?

USB-C पोर्ट के पास बने लोगो और सिंबल इसकी क्षमता का संकेत दे सकते हैं. SS SuperSpeed USB, बिजली जैसा निशान थंडरबोल्ट और डिस्पले पोर्ट का लोगो डिस्प्ले आउटपुट का संकेत दे सकता है. हालांकि हर डिवाइस पर ये निशान मौजूद हों, यह जरूरी नहीं है. ऐसे में आधिकारिक स्पेसिफिकेशन या यूजर मैनुअल देखना बेहतर है. USB-A में रंग पोर्ट की क्षमता पहचानने में मदद कर सकते हैं, लेकिन USB-C के मामले में लोगो और आधिकारिक स्पेसिफिकेशन ज्यादा जरूरी हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 05 Sep 2026 06:56 AM (IST)
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Technology USB USB Ports
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