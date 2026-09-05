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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटड्रेसिंग रूम में गंदी हरकत, PCB ने भेज दिया घर, इमाम-रिजवान-सलमान पर खुलासा

ड्रेसिंग रूम में गंदी हरकत, PCB ने भेज दिया घर, इमाम-रिजवान-सलमान पर खुलासा

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में 7 खिलाड़ियों को इंग्लैंड टूर से वापस घर भेज दिया था. अब सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 10:31 AM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट में आए दिन कप्तान और कोच बदलते रहते हैं. 7 खिलाड़ियों और 2 कोचों को घर भेज दिया गया, अब पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और सीनियर सेलेक्टर आकिब जावेद पर गाज गिर सकती है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि टीम में ये बदलाव जरूरी थे. इसी बीच मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा और इमाम उल हक को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

क्यों घर भेजा गया?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इमाम उल हक, सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान को वापस पाकिस्तान भेजने के पीछे खराब फॉर्म ही एकमात्र वजह नहीं थी. रिपोर्ट अनुसार एक सूत्र ने बताया कि इन तीनों खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम में बर्ताव भी उनके टीम से बाहर होने का बड़ा कारण बना है.

रिजवान, आगा और इमाम की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. उन्हें एक कमिटी के सामने पेश होने का आदेश दिया जा सकता है. जहां उनसे वेस्टइंडीज और इंग्लैंड टूर के दौरान अपने व्यवहार को लेकर सफाई देने को कहा जा सकता है. इमाम उल हक तो अपनी फेक इंजरी के कारण भी विवाद का कारण बने.

कोच ने रखी थी मांग

रिजवान, आगा और इमाम के अलावा बाकी खिलाड़ियों को वापस घर भेजने के पीछे कोच माइक हेसन का हाथ था. माइक हेसन, जिन्होंने इंग्लैंड टूर के बीच में टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद को रिप्लेस किया है. 7 खिलाड़ियों के साथ कोच सरफराज अहमद और उमर गुल की भी छुट्टी कर दी गई थी.

माइक हेसन चाहते थे कि वे टेस्ट टीम में उन खिलाड़ियों के साथ काम करें, जिन्होंने उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट में प्रभावित किया है. यह गौर करने योग्य और चौंकाने वाली बात रही कि तीसरे टेस्ट के लिए पाक टीम में 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.

सेलेक्शन कमिटी भी बदलेगी

सेलेक्शन कमिटी में भी बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं. मिसबाह उल हक पहले ही इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, वहीं अब आकिब जावेद का भी पत्ता कट हो सकता है. बताया जा रहा है कि PCB चीफ एकदम नया स्ट्रक्चर चाहते हैं, इसलिए खिलाड़ियों के बाद सेलेक्शन कमिटी में बदलाव किए जा सकते हैं. इंग्लैंड टूर के बाद एक नई सेलेक्शन कमिटी का एलान किया जा सकता है. 

इसके अलावा तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच माइक हेसन बन सकते हैं. हेसन अभी वनडे और टी20 टीम के कोच हैं. हालांकि यह उसपर निर्भर करेगा कि माइक हेसन तीनों फॉर्मेट में टीम के कोच बनना चाहते हैं या नहीं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Sep 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Muhammad Rizwan PAKISTAN CRICKET TEAM
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