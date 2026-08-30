Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 16 या 17 खरीदने वाले अभी इंतजार करें.

iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सितंबर का महीना आपके लिए काफी जरूरी हो सकता है. Apple अपने बड़े लॉन्च इवेंट की तारीख का ऐलान कर चुका है और इसके साथ ही पुराने iPhone मॉडल्स की कीमतों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. 9 सितंबर को होने वाले इस इवेंट में कंपनी नए iPhone 18 Pro सीरीज मॉडल पेश कर सकती है. ऐसे में iPhone 16 या iPhone 17 खरीदने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी फोन खरीदना सही रहेगा या Apple के नए लॉन्च का इंतजार करना बेहतर होगा. तो आइए जानते हैं कि Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत.

9 सितंबर को होगा Apple का बड़ा इवेंट

Apple का बड़ा लॉन्च इवेंट 9 सितंबर 2026 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित Apple Park के Steve Jobs Theater में आयोजित होगा, यह कार्यक्रम अमेरिका में सुबह 10 बजे PT पर शुरू होगा, जबकि भारत में इसे रात 10:30 बजे से देखा जा सकेगा. कंपनी ने इस इवेंट के लिए Surprise and Shine टैगलाइन के साथ खास आर्टवर्क भी जारी किया है. इसमें Apple का लोगो चमकता हुआ नजर आता है. इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग Apple की वेबसाइट, YouTube और Apple TV पर की जाएगी.

Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत

नए iPhone 18 Pro मॉडल्स की लॉन्चिंग के साथ iPhone 17 और iPhone 16 की कीमतों में कटौती हो सकती है. ऐसे में अगर आपका बजट सीमित है और आप कम कीमत में iPhone खरीदना चाहते हैं, तो Apple Event का इंतजार करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

iPhone खरीदने का सही समय क्या है?

अगर आप iPhone 16 या iPhone 17 खरीदने की सोच रहे हैं, तो 9 सितंबर के Apple Event तक इंतजार करना बेहतर हो सकता है. नए iPhone लॉन्च होने के बाद पुराने मॉडल्स की कीमतों में कटौती की उम्मीद है.

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किस iPhone को खरीदना सही होगा?

नए iPhone लॉन्च होने के बाद iPhone 16 और iPhone 17 की कीमत कम हो सकती है, जिससे बेहतर डील मिल सकती है. iPhone 17 का शुरुआती वेरिएंट 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जबकि iPhone 16 का बेस मॉडल 128GB स्टोरेज देता है. ज्यादा स्टोरेज के लिहाज से iPhone 17 बेहतर ऑप्शन नजर आता है. इसके अलावा iPhone 16 साल 2024 में लॉन्च हुआ था, जबकि iPhone 17 को पिछले साल पेश किया गया. इसलिए iPhone 17 को iPhone 16 की तुलना में ज्यादा समय तक OS अपडेट मिलने की उम्मीद है.

कैमरा और चिपसेट में भी iPhone 17 आगे

iPhone 17 के बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें दोनों सेंसर 48MP के हैं. वहीं iPhone 16 में डुअल कैमरा सेटअप है, लेकिन इसमें एक सेंसर 48MP का है.परफॉर्मेंस के मामले में भी iPhone 17 में ज्यादा नया चिपसेट दिया गया है. इसमें Apple A19 (3nm) चिपसेट मिलता है, जबकि iPhone 16 में Apple A18 (3nm) चिपसेट मौजूद है.

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