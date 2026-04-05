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रॉकेट की स्पीड से चार्ज होंगे एंड्रॉयड फोन, जल्द आने वाला है यह धांसू फीचर

Android Turbo Charging Mode: अगर आप स्मार्टफोन के चार्ज होने का इंतजार करते हुए थक जाते हैं तो एक खुशखबरी है. गूगल एक नया फीचर ला रही है, जो 20 मिनट में बैटरी फुल चार्ज कर देगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Apr 2026 12:25 PM (IST)
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Android Turbo Charging Mode: आजकल कई स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने लगा है, लेकिन फिर भी बैटरी को फुल चार्ज होने में काफी समय लगता है. गूगल ने अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इस दिक्कत को दूर करने की प्लानिंग कर ली है. जल्द ही कंपनी एक Android Turbo Charging Mode फीचर लेकर आने वाली है, जिससे फोन लगभग 15-20 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाएगा. इस फीचर को Android 17 अपडेट के साथ रोल आउट किया जाना है. यानी एंड्रॉयड यूजर्स को जल्द ही फोन के फुल चार्ज होने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आइए जानते हैं कि Android Turbo Charging Mode कैसे काम करेगा.

कैसे काम करेगा Android Turbo Charging Mode?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मोड को ‘Priority Charging’ नाम के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इस मोड में फोन का पूरा सिस्टम सिर्फ बैटरी चार्जिंग प्रोसेस पर फोकस करेगा, जिससे चार्जिंग स्पीड बढ़ जाएगी. इस दौरान सिस्टम के रिसोर्सेस को यूज करने वाली सारी बैकग्राउंड एक्टिविटीज जैसी ऐप्स और ऐप अपडेट आदि पूरी तरह बंद रहेंगी. इसका फायदा यह होगा कि फोन की बैटरी सिर्फ 15-20 मिनटों में ही फुल चार्ज हो जाएगी. यह मोड बैटरी के टेंपरेचर को भी रेगुलेट करेगा ताकि हीट जनरेट न हो और चार्जिंग प्रोसेस पर कोई फर्क न पड़े.

Android Turbo Charging Mode के लिए क्या जरूरी होगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फीचर को यूज करने के लिए यूजर के पास 30 watts आउटपुट वाला चार्जर होना जरूरी होगा. इससे कम पावर सप्लाई वाले चार्जर बैटरी को जल्दी चार्ज करने के पर्याप्त करंट नहीं दे पाते. नया फीचर क्विक चार्ज फीचर से अलग होगा. इसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से डिजाइन किया गया है. इसकी एक और खास बात यह भी होगा कि चार्जिंग के इस तरीके से फोन की बैटरी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा.

कब तक रिलीज हो सकता है Android Turbo Charging Mode?

गूगल ने अभी तक इस फीचर को इंट्रोड्यूस कराने की तारीख का ऐलान नहीं किया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे Android 17 के फाइनल वर्जन के साथ रोल आउट किया जाएगा. अभी तक इस फीचर पर काम चल रहा है और यह बीटा टेस्टर के लिए भी अवेलेबल नहीं हुआ है. इससे संकेत मिलता है कि इसके पब्लिक के लिए रोल आउट होने में थोड़ा समय लग सकता है. 

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Published at : 05 Apr 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Phone Charging TECH NEWS Android 17
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