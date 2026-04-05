Android Phone के ये फीचर किसी जादू से कम नहीं, मुसीबत के समय खूब काम आएंगे

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Android Tricks: अगर आपके पास Android फोन है तो यह कई ऐसे काम कर सकता है, जो एकदम जादू जैसे लगते हैं. अब फोन सिर्फ मैसेज और कॉल भेजने के लिए नहीं रह गए हैं. इनमें ऐसे फीचर्स मिलने लगे हैं, जो आपके टाइम के साथ-साथ डेटा को भी प्रोटेक्टेड रखते हैं. फिर बात चाहे एक साथ दो ऐप्स को यूज करने की हो या छीन जाने पर फोन के ऑटोमैटिक लॉक हो जाने की. आज हम आपको कुछ ऐसी ही Android Tricks के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में कम लोगों को जानकारी है. ध्यान रहे कि ये फीचर लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पर चलने वाले मॉडर्न स्मार्टफोन में ही मौजूद हैं.

कम ही लोग जानते हैं ये Android Tricks

एक साथ दो ऐप्स को करें यूज- महंगे से महंगे आईफोन वाले यूजर इस फीचर के लिए तरसते हैं. एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यह फीचर काफी समय से मौजूद है, जो स्प्लिट स्क्रीन में एक साथ दो ऐप्स को यूज करने का ऑप्शन देता है.

छीन जाने पर फोन खुद हो जाएगा लॉक- यह एंड्रॉयड के सबसे जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स में से एक है और इसे 2026 में ही रोल आउट किया गया है. सेटिंग में जाकर आप 'एंटी-थेफ्ट' फीचर को ऑन कर सकते हैं. इसके ऑन रहते हुए अगर कोई आपके हाथ से फोन छीन लेता है तो एंड्रॉयड अचानक हुए इस मोमेंट को डिटेक्ट कर स्क्रीन को तुरंत लॉक कर देगा. इससे कोई भी आपका डेटा और ऐप्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा.

लंबे आर्टिकल की मिलेगी समरी- अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर लंबे आर्टिकल या मुश्किल टर्म्स और कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. आप क्रोम में उस पेज को ओपन कर गूगल जेमिनी आइकन की मदद से इसकी समरी तैयार कर सकते हैं. इससे एआई आपके लिए उस आर्टिकल के सारे जरूरी प्वाइंट्स की एक लिस्ट बनाकर दे देगा.

इस तरीके से ऐप्स रहेंगी हाइड- एंड्रॉयड फोन बैंकिंग और मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक डिजिटल वॉलेट की तरह भी काम करता है. कई कंपनियों के फोन में प्राइवेट प्रोफाइल या प्राइवेट स्पेस का ऑप्शन मिलता है. सेटिंग में जाकर इसे ऑन किया जा सकता है. यह एक पासवर्ड-प्रोटेक्टेड स्पेस होगा, जहां आप ऐप्स को हाइड कर सकेंगे. जब इस स्पेस को लॉक कर दिया जाएगा तो इसमें स्टोर ऐप्स पूरी तरह डिसअपीयर रहेंगी. साथ ही उन ऐप्स की नोटिफिकेशन भी हाइड हो जाएंगी.

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