हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्मार्टफोन बन जाएगा पुराना Nokia फीचर फोन, बुज़ुर्ग माता-पिता के लिए बेहद आसान है ये तरीका

स्मार्टफोन बन जाएगा पुराना Nokia फीचर फोन, बुज़ुर्ग माता-पिता के लिए बेहद आसान है ये तरीका

Smartphone Tips: आज की तेज़ रफ़्तार डिजिटल दुनिया में हमारा ज़्यादातर समय नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अलर्ट और ढेरों ऐप्स में उलझा रहता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 19 Nov 2025 08:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: आज की तेज़ रफ़्तार डिजिटल दुनिया में हमारा ज़्यादातर समय नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अलर्ट और ढेरों ऐप्स में उलझा रहता है. नतीजा ध्यान भटकना, तनाव बढ़ना और कम होती उत्पादकता. ऐसे में अगर आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन को फिर से पुराने नोकिया जैसे आसान फीचर फोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह तरीका न सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स के लिए शानदार है बल्कि आपके बुज़ुर्ग माता-पिता के लिए भी smartphone इस्तेमाल करना बहुत आसान बना देता है. फीचर फोन जैसा इंटरफ़ेस screen time कम करता है बैटरी ज़्यादा चलती है और फोन का उपयोग बेहद सरल हो जाता है.

क्यों करें स्मार्टफोन को फीचर फोन में बदलना?

अगर आप बार-बार आने वाली ऐप्स की परेशान करने वाली सूचनाओं से छुटकारा चाहते हैं या फिर सिर्फ कॉल और मैसेज जैसे ज़रूरी फीचर्स ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह तरीका आपके लिए बिल्कुल सही है. क्लासिक फोन जैसा इंटरफ़ेस ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है और मोबाइल को बेहद हल्का और आसान बना देता है बिल्कुल पुराने Nokia फोन की तरह.

स्मार्टफोन को फीचर फोन में बदलने का आसान तरीका

नीचे दिए गए सरल स्टेप्स से आप किसी भी Android स्मार्टफोन को कुछ ही मिनटों में Nokia 1280 जैसे फीचर फोन में बदल सकते हैं:

अपने Android मोबाइल में Google Play Store खोलें.

सर्च बार में Nokia 1280 Launcher टाइप करें और ऐप को डाउनलोड करें.

ऐप इंस्टॉल होने के बाद जो भी परमिशन मांगी जाएं जैसे स्टोरेज और फोन उन्हें Allow करें.

अपने फोन की Settings → Apps → Default apps → Home app में जाएं और डिफ़ॉल्ट लॉन्चर के रूप में Nokia 1280 Launcher चुन लें.

फोन को एक बार Restart कर लें. रीस्टार्ट के बाद आपका स्मार्टफोन लुक और फंक्शन दोनों में फीचर फोन जैसा दिखाई देगा.

इस तरह आप अपने फोन को बिना किसी जटिल सेटिंग के Nokia जैसे आसान फीचर फोन में बदल सकते हैं और बुज़ुर्ग माता-पिता के लिए इसे इस्तेमाल करना भी बेहद सहज हो जाएगा.

यह भी पढ़ें:

घर में घुसते ही नेटवर्क गायब? बस ये एक सेटिंग ऑन करें और सिग्नल ऐसे चिपकेंगे जैसे मैग्नेट

Published at : 19 Nov 2025 08:44 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tips TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Toilet Day: पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा
पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा
हेल्थ
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget