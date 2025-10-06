Amazon-Flipkart Sale: त्योहारों का मौसम आते ही Amazon और Flipkart दोनों ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भारी डिस्काउंट वाली सेल्स की बाढ़ आ जाती है. स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी तक हर प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर्स मिलते हैं. Amazon Great Indian Festival इस समय जोरों पर है जबकि Flipkart की Festive Dhamaka Sale भी शुरू चुकी है.

हालांकि, इन सेल्स के दौरान एक आम समस्या सबको झेलनी पड़ती है ‘Out of Stock’! यानी मनपसंद iPhone या गैजेट कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है. लेकिन अगर आप कुछ खास टिप्स फॉलो करें तो इस परेशानी से आसानी से बच सकते हैं.

एक्सक्लूसिव मेंबरशिप का फायदा उठाएं

Amazon Prime या Flipkart Plus जैसी मेंबरशिप आपको बाकी यूज़र्स से पहले सेल का एक्सेस देती हैं. चूंकि डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स लिमिटेड क्वांटिटी में आते हैं इसलिए पहले लॉगिन करने वालों को खरीदने का बेहतर मौका मिलता है. अगर आप मेंबर नहीं हैं तो सेल से पहले यह सब्सक्रिप्शन लेना फायदेमंद रहेगा.

बार-बार स्टॉक चेक करते रहें

कई बार ‘Out of Stock’ दिखने के बावजूद कुछ घंटों में प्रोडक्ट दोबारा उपलब्ध हो जाता है. ऐसा तब होता है जब कंपनी अपने वेयरहाउस से नया स्टॉक जोड़ती है. इसलिए मनपसंद iPhone या गैजेट के पेज को बार-बार रिफ्रेश करते रहें हो सकता है कुछ मिनटों बाद वही प्रोडक्ट फिर से मिल जाए.

पहले से Wishlist में जोड़ें

सेल शुरू होने से पहले ही अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स को Wishlist में ऐड कर लें. इससे जैसे ही सेल शुरू होगी आप सीधे चेकआउट पेज तक पहुंच जाएंगे और बाकी लोगों से पहले ऑर्डर कर पाएंगे. यह ट्रिक खासकर हाई-डिमांड प्रोडक्ट्स जैसे iPhone, OnePlus या Samsung के लिए बेहद असरदार है.

नोटिफिकेशन ऑन रखें

Amazon और Flipkart दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर “Notify Me” या “Back in Stock” फीचर मौजूद है. इसे एक्टिव करें ताकि जब भी आपका पसंदीदा प्रोडक्ट दोबारा स्टॉक में आए आपको तुरंत अलर्ट मिल जाए. इससे सेल के बीच में भी कोई डील मिस नहीं होगी.

अलग-अलग पिनकोड आज़माएं

कई बार एक ही प्रोडक्ट कुछ क्षेत्रों में “Out of Stock” दिखता है, जबकि दूसरे पिनकोड पर उपलब्ध होता है. ऐसे में आप किसी दूसरे डिलीवरी एड्रेस या पिनकोड डालकर चेक करें. इससे आपको वही प्रोडक्ट किसी और लोकेशन पर मिल सकता है.

सेल सीजन में डिस्काउंटेड iPhone या स्मार्टफोन लेना आसान नहीं होता, लेकिन सही रणनीति और थोड़ी समझदारी से आप ‘Out of Stock’ की झुंझलाहट से बच सकते हैं.

