हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअपना लिए ये ट्रिक तो कभी Amazon-Flipkart सेल में कभी ‘Out of Stock’ नहीं दिखेगा प्रोडक्ट, जानिए क्या है तरीका

अपना लिए ये ट्रिक तो कभी Amazon-Flipkart सेल में कभी ‘Out of Stock’ नहीं दिखेगा प्रोडक्ट, जानिए क्या है तरीका

Amazon-Flipkart Sale: त्योहारों का मौसम आते ही Amazon और Flipkart दोनों ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भारी डिस्काउंट वाली सेल्स की बाढ़ आ जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

Amazon-Flipkart Sale: त्योहारों का मौसम आते ही Amazon और Flipkart दोनों ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भारी डिस्काउंट वाली सेल्स की बाढ़ आ जाती है. स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी तक हर प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर्स मिलते हैं. Amazon Great Indian Festival इस समय जोरों पर है जबकि Flipkart की Festive Dhamaka Sale भी शुरू चुकी है.

हालांकि, इन सेल्स के दौरान एक आम समस्या सबको झेलनी पड़ती है ‘Out of Stock’! यानी मनपसंद iPhone या गैजेट कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है. लेकिन अगर आप कुछ खास टिप्स फॉलो करें तो इस परेशानी से आसानी से बच सकते हैं.

एक्सक्लूसिव मेंबरशिप का फायदा उठाएं

Amazon Prime या Flipkart Plus जैसी मेंबरशिप आपको बाकी यूज़र्स से पहले सेल का एक्सेस देती हैं. चूंकि डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स लिमिटेड क्वांटिटी में आते हैं इसलिए पहले लॉगिन करने वालों को खरीदने का बेहतर मौका मिलता है. अगर आप मेंबर नहीं हैं तो सेल से पहले यह सब्सक्रिप्शन लेना फायदेमंद रहेगा.

बार-बार स्टॉक चेक करते रहें

कई बार ‘Out of Stock’ दिखने के बावजूद कुछ घंटों में प्रोडक्ट दोबारा उपलब्ध हो जाता है. ऐसा तब होता है जब कंपनी अपने वेयरहाउस से नया स्टॉक जोड़ती है. इसलिए मनपसंद iPhone या गैजेट के पेज को बार-बार रिफ्रेश करते रहें हो सकता है कुछ मिनटों बाद वही प्रोडक्ट फिर से मिल जाए.

पहले से Wishlist में जोड़ें

सेल शुरू होने से पहले ही अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स को Wishlist में ऐड कर लें. इससे जैसे ही सेल शुरू होगी आप सीधे चेकआउट पेज तक पहुंच जाएंगे और बाकी लोगों से पहले ऑर्डर कर पाएंगे. यह ट्रिक खासकर हाई-डिमांड प्रोडक्ट्स जैसे iPhone, OnePlus या Samsung के लिए बेहद असरदार है.

नोटिफिकेशन ऑन रखें

Amazon और Flipkart दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर “Notify Me” या “Back in Stock” फीचर मौजूद है. इसे एक्टिव करें ताकि जब भी आपका पसंदीदा प्रोडक्ट दोबारा स्टॉक में आए आपको तुरंत अलर्ट मिल जाए. इससे सेल के बीच में भी कोई डील मिस नहीं होगी.

अलग-अलग पिनकोड आज़माएं

कई बार एक ही प्रोडक्ट कुछ क्षेत्रों में “Out of Stock” दिखता है, जबकि दूसरे पिनकोड पर उपलब्ध होता है. ऐसे में आप किसी दूसरे डिलीवरी एड्रेस या पिनकोड डालकर चेक करें. इससे आपको वही प्रोडक्ट किसी और लोकेशन पर मिल सकता है.

सेल सीजन में डिस्काउंटेड iPhone या स्मार्टफोन लेना आसान नहीं होता, लेकिन सही रणनीति और थोड़ी समझदारी से आप ‘Out of Stock’ की झुंझलाहट से बच सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp और Telegram भी हो गए फेल! Zoho के Arattai में मिल रहा ऐसा खास फीचर जो और किसी में नहीं मिलेगा

Published at : 06 Oct 2025 11:26 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Amazon-Flipkart Sale
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारा तरीका गलत, पर इरादा नहीं...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में 3 जगहों पर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर बताया कारण
'हमारा तरीका गलत, पर इरादा नहीं...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में 3 जगहों पर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर बताया कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारा तरीका गलत, पर इरादा नहीं...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में 3 जगहों पर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर बताया कारण
'हमारा तरीका गलत, पर इरादा नहीं...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में 3 जगहों पर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर बताया कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
बॉलीवुड
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, नेटवर्थ जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
शिक्षा
GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ट्रेंडिंग
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Cheapest Phones In Delhi: दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस
दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget