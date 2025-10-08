Amazon ने शुरू की दिवाली स्पेशल सेल, कम कीमत में मिल रहे फोन, ऑफर में हजारों की बचत का भी मौका

Amazon Diwali Special Sale: फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स कंपनियां एक के बाद एक सेल ला रही हैं. फ्लिपकार्ट की बिग फेस्टिवल धमाका सेल के बाद अब अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दिवाली स्पेशल सेल लेकर आ गई है. अमेजन पर यह सेल सोमवार से लाइव हो गई है. ऐसे में अगर आप पहले वाली सेल में कोई सामान खरीदने से चूक गए थे तो आपके पास एक और मौका आ गया है. यह सेल पिछले महीने आई कंपनी की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का फेस्टिव एडिशन है और इसमें कंपनी ने कई ऑफर्स को अपडेट किया है.

सस्ते मिलेंगे स्मार्टफोन

अगर आप नया एंड्रॉयड स्मार्टफोन या आईफोन खरीदना चाहते हैं तो इस सेल में आप भारी बचत कर सकते हैं. अमेजन पर ऐप्पल, सैमसंग और वनप्लस समेत कई कंपनियों के फोन अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है. फोन के साथ-साथ स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और कई प्रीमियम गैजेट्स पर स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं.

फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर मची है लूट

दिवाली स्पेशल सेल में अमेजन फैशन, फुटवियर के साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भारी छूट ऑफर कर रही है. अगर आप दिवाली के लिए एथनिक ड्रेस लेना चाहते हैं तो इस पर 80 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. इसी तरह मेकअप और परफ्यूम समेत कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर 70 प्रतिशत डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है. दिवाली पर घर सजाने के लिए होम डेकोर आइटम्स महज 48 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ सेल में लिस्टेड है.

हजारों रुपये के कैशबैक का उठाएं फायदा

अमेजन की दिवाली स्पेशल सेल की माइक्रोसाइट से पता चल रहा है कि एक्सिस बैंक, बॉबकार्ड, IDFC फर्स्ट बैंक और RBL बैंक के कार्ड होल्डर स्पेशल कैशबैक पा सकते हैं. इन कार्ड्स पर बोनस ऑफर्स के साथ 10 प्रतिशत डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है, जिससे ग्राहक 65,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. ये ऑफर 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर की आधी रात तक अप्लाई होगा.

