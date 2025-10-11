अमेजन की दिवाली सेल ने मचा दी धूम, महंगे से महंगा फोन मिल रहा सस्ता, देखें डील

दिवाली से पहले अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दिवाली सेल ने धूम मचा दी है. इसमें कई महंगे स्मार्टफोन्स पर शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है. ऐसे में अगर आप दिवाली के मौके पर अपना फोन अपग्रेड करना या किसी को गिफ्ट में नया फोन देना चाहते हैं तो आपके लिए यह शानदार मौका है. इस सेल में महंगे से महंगे फोन सस्ते दामों में मिल रहे हैं. आइए ऐसी ही कुछ डील्स पर एक नजर डालते हैं.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G

सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस फोन की कीमत एक लाख रुपये से ज्यादा है, लेकिन अमेजन पर यह फोन 75,749 रुपये में लिस्टेड है. 6.8 इंच स्क्रीन वाले इस फोन में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 200MP के प्राइमरी लेंस वाला क्वाड-कैमरा सेटअप और 5,000mAh की बैटरी मिलती है.

iPhone 16 (128 GB)

यह आईफोन पिछले साल 79,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था और अब अमेजन पर 66,900 रुपये में मिल रहा है. इसमें 6.1 इंच का डिस्प्ले और 48MP का मेन कैमरा दिया गया है. इसमें ऐप्पल का A18 चिपसेट मिलता है, जो ऐप्पल इंटेलीजेंस और मल्टीटास्किंग को आसानी से हैंडल कर लेता है.

OnePlus 13 (12GB + 256GB)

इस फोन की कीमत 72,999 रुपये है, लेकिन सेल में यह 63,999 रुपये में मिल रहा है. इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर लगा है और यह 50MP प्राइमरी लेंस वाले ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है. इसकी दमदार 6000 mAh की बैटरी 100W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Google Pixel 10 5G (12GB + 256GB)

लगभग 80 हजार रुपये की कीमत वाला यह फोन अमेजन सेल में 70,400 रुपये का मिल रहा है. इस तरह इस फोन पर लगभग 10,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है. इसमें गूगल की Tensor G5 चिप और अपग्रेडेट ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. यह जेमिनी AI फीचर्स के साथ आता है.

ये भी पढ़ें-

ऐप्पल कर देगी मालामाल! यह काम कर दिया तो टेक कंपनी बना देगी करोड़पति, जानें डिटेल्स