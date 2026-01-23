हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel का ये पोस्टपेड प्लान मचा रहा धमाल! 75GB हाई-स्पीड डेटा के साथ मिल रही भर-भर के सुविधाएं

Airtel का ये पोस्टपेड प्लान मचा रहा धमाल! 75GB हाई-स्पीड डेटा के साथ मिल रही भर-भर के सुविधाएं

Airtel: Airtel का Infinity Family पोस्टपेड प्लान उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है जो अपने परिवार के किसी एक सदस्य के साथ एक ही प्लान में जुड़े रहना चाहते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Jan 2026 08:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Airtel: Airtel का Infinity Family पोस्टपेड प्लान उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है जो अपने परिवार के किसी एक सदस्य के साथ एक ही प्लान में जुड़े रहना चाहते हैं. 699 रुपये की कीमत वाला यह प्लान दो लोगों के लिए है और इसमें कॉलिंग, डेटा और एंटरटेनमेंट से जुड़े कई फायदे एक साथ मिलते हैं. खास बात यह है कि दोनों नंबरों का बिल एक ही होगा जिससे मैनेजमेंट काफी आसान हो जाता है.

पोस्टपेड फैमिली प्लान क्यों है फायदेमंद?

हाल के समय में प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की कीमतों में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है. ऐसे में पोस्टपेड प्लान्स ज्यादा सुविधाजनक लगते हैं क्योंकि बार-बार रिचार्ज की टेंशन नहीं रहती. एक तय तारीख पर सिर्फ एक बिल आता है और सभी बेनिफिट्स शेयर किए जा सकते हैं. Airtel जैसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर इसी जरूरत को ध्यान में रखकर फैमिली पोस्टपेड प्लान्स ऑफर करते हैं.

Infinity Family 699 में क्या-क्या मिलता है?

यह प्लान दो यूजर्स के लिए है यानी प्रति सिम खर्च करीब 350 रुपये बैठता है जो अलग-अलग प्लान लेने से सस्ता पड़ सकता है. बिल बनते समय इसमें GST भी जुड़ता है. कॉलिंग की बात करें तो दोनों सिम पर सभी नेटवर्क्स के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS मिलते हैं.

डेटा बेनिफिट्स की पूरी जानकारी

इस प्लान में मुख्य यूजर को 75GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जबकि दूसरे यूजर को 30GB डेटा दिया जाता है. इसके अलावा Airtel अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी देता है, हालांकि फेयर यूसेज पॉलिसी के तहत 30 दिनों में इसकी लिमिट 300GB रखी गई है.

OTT और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी जबरदस्त

Airtel इस पोस्टपेड प्लान के साथ कई प्रीमियम सुविधाएं भी जोड़ता है. इसमें 6 महीने के लिए Amazon Prime, एक साल के लिए JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन और 6 महीने तक 100GB Google One क्लाउड स्टोरेज शामिल है. इसके साथ Airtel Xstream Play Premium का एक्सेस, फ्री Hello Tunes, Blue Ribbon Bag का फायदा और फ्रॉड डिटेक्शन व स्पैम अलर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

किन लोगों के लिए है यह प्लान सबसे बेहतर?

यह Infinity Family प्लान खासतौर पर कपल्स या छोटी फैमिली के लिए सही विकल्प है. जिन लोगों को हर महीने एक ही बिल चाहिए, OTT और क्लाउड स्टोरेज जैसी सुविधाएं साथ में चाहिए और जो कॉलिंग व डेटा का अच्छा-खासा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह प्लान काफी बैलेंस्ड साबित हो सकता है.

जियो का पोस्टपेड प्लान

जियो का पोस्टपेड प्लान 399 रुपये का है. इस प्लान में यूजर्स को एक महीने के लिए 75GB इंटरनेट (उसके बाद 10 रुपये प्रति जीबी), अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 100SMS प्रति दिन, जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड की सुविधा मिलती है. इस प्लान के साथ यूज़र्स एड-ऑन फैमिली सिम्स के तहत परिवार के 3 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. 

इसके अलावा जियो का एक और पोस्टपेड प्लान है जिसकी कीमत 599 रुपये है. इस प्लान में यूजर्स को एक महीने के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 100SMS प्रति दिन, जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड की सुविधा मिलती है. 

यह भी पढ़ें:

आईफोन कैमरा से सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं, हो सकते हैं कई और भी काम, कुछ तो आपने सोचे भी नहीं होंगे

Published at : 23 Jan 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Airtel TECH NEWS HINDI Airtel New Postpaid Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 49: 'बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
दिल्ली: ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही 10 साल की मासूम को ई-रिक्शा चालक ने उठाया, जंगल में किया रेप!
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 49: 'बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
बॉर्डर 2' की रिलीज से भी नहीं डरी 'धुरंधर', 49वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- टोटल कलेक्शन
विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
हेल्थ
सर्दियों में रेटिनॉल लगाने से पहले जान लें यह 6 जरूरी हैक्स, वरना बढ़ सकती है स्किन की परेशानी
सर्दियों में रेटिनॉल लगाने से पहले जान लें यह 6 जरूरी हैक्स, वरना बढ़ सकती है स्किन की परेशानी
ट्रेंडिंग
बच्चे के नाम को लेकर आपस में भिड़े मां बाप! 1 साल के बच्चे को खींच ले गए कोर्ट? इसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
बच्चे के नाम को लेकर आपस में भिड़े मां बाप! 1 साल के बच्चे को खींच ले गए कोर्ट? इसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
नौकरी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर पदों पर बंपर भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी; लास्ट डेट से पहले करें आवेदन
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर पदों पर बंपर भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी; लास्ट डेट से पहले करें आवेदन
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget