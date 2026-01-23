Airtel का ये पोस्टपेड प्लान मचा रहा धमाल! 75GB हाई-स्पीड डेटा के साथ मिल रही भर-भर के सुविधाएं

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Airtel: Airtel का Infinity Family पोस्टपेड प्लान उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है जो अपने परिवार के किसी एक सदस्य के साथ एक ही प्लान में जुड़े रहना चाहते हैं. 699 रुपये की कीमत वाला यह प्लान दो लोगों के लिए है और इसमें कॉलिंग, डेटा और एंटरटेनमेंट से जुड़े कई फायदे एक साथ मिलते हैं. खास बात यह है कि दोनों नंबरों का बिल एक ही होगा जिससे मैनेजमेंट काफी आसान हो जाता है.

पोस्टपेड फैमिली प्लान क्यों है फायदेमंद?

हाल के समय में प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की कीमतों में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है. ऐसे में पोस्टपेड प्लान्स ज्यादा सुविधाजनक लगते हैं क्योंकि बार-बार रिचार्ज की टेंशन नहीं रहती. एक तय तारीख पर सिर्फ एक बिल आता है और सभी बेनिफिट्स शेयर किए जा सकते हैं. Airtel जैसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर इसी जरूरत को ध्यान में रखकर फैमिली पोस्टपेड प्लान्स ऑफर करते हैं.

Infinity Family 699 में क्या-क्या मिलता है?

यह प्लान दो यूजर्स के लिए है यानी प्रति सिम खर्च करीब 350 रुपये बैठता है जो अलग-अलग प्लान लेने से सस्ता पड़ सकता है. बिल बनते समय इसमें GST भी जुड़ता है. कॉलिंग की बात करें तो दोनों सिम पर सभी नेटवर्क्स के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS मिलते हैं.

डेटा बेनिफिट्स की पूरी जानकारी

इस प्लान में मुख्य यूजर को 75GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जबकि दूसरे यूजर को 30GB डेटा दिया जाता है. इसके अलावा Airtel अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी देता है, हालांकि फेयर यूसेज पॉलिसी के तहत 30 दिनों में इसकी लिमिट 300GB रखी गई है.

OTT और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी जबरदस्त

Airtel इस पोस्टपेड प्लान के साथ कई प्रीमियम सुविधाएं भी जोड़ता है. इसमें 6 महीने के लिए Amazon Prime, एक साल के लिए JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन और 6 महीने तक 100GB Google One क्लाउड स्टोरेज शामिल है. इसके साथ Airtel Xstream Play Premium का एक्सेस, फ्री Hello Tunes, Blue Ribbon Bag का फायदा और फ्रॉड डिटेक्शन व स्पैम अलर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

किन लोगों के लिए है यह प्लान सबसे बेहतर?

यह Infinity Family प्लान खासतौर पर कपल्स या छोटी फैमिली के लिए सही विकल्प है. जिन लोगों को हर महीने एक ही बिल चाहिए, OTT और क्लाउड स्टोरेज जैसी सुविधाएं साथ में चाहिए और जो कॉलिंग व डेटा का अच्छा-खासा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह प्लान काफी बैलेंस्ड साबित हो सकता है.

जियो का पोस्टपेड प्लान

जियो का पोस्टपेड प्लान 399 रुपये का है. इस प्लान में यूजर्स को एक महीने के लिए 75GB इंटरनेट (उसके बाद 10 रुपये प्रति जीबी), अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 100SMS प्रति दिन, जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड की सुविधा मिलती है. इस प्लान के साथ यूज़र्स एड-ऑन फैमिली सिम्स के तहत परिवार के 3 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके अलावा जियो का एक और पोस्टपेड प्लान है जिसकी कीमत 599 रुपये है. इस प्लान में यूजर्स को एक महीने के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 100SMS प्रति दिन, जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड की सुविधा मिलती है.

