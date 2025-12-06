Airtel ने यूजर्स को दिया झटका! चुपके से बंद कर दिए ये दो सस्ते रिचार्ज प्लान, जानिए क्या बढ़ने वाली है कीमत
Airtel Recharge Plan: Airtel ने एक बार फिर अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने 200 रुपये से कम कीमत वाले दो लोकप्रिय प्रीपेड प्लान को चुपचाप बंद कर दिया है. अब जिन सुविधाओं का लाभ पहले कम कीमत में मिल जाता था, उसके लिए यूजर्स को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. यह बदलाव साफ संकेत देता है कि कंपनी टैरिफ बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. बीते महीनों में भी कंपनी की ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने की कोशिशों की कई रिपोर्टें सामने आई थीं.
कौन-कौन से प्लान हुए बंद
Airtel ने अपने ऐप और वेबसाइट से दो डेटा-ओनली प्रीपेड प्लान हटा दिए हैं. इनमें 121 रुपये और 181 रुपये वाले प्लान शामिल थे. दोनों प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी और सिर्फ डेटा बेनिफिट मिलता था. इन प्लान्स को हटाने के बाद अब कम बजट वाले ग्राहकों के पास विकल्प काफी कम बचे हैं.
अब कौन से प्लान होंगे विकल्प
कंपनी ने पुराने प्लान हटाकर दूसरे डेटा पैक को प्रमुखता दी है. वर्तमान में Airtel का 100 रुपये वाला प्लान उपलब्ध है जिसमें 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ 6GB डेटा मिलता है. इसके साथ SonyLIV सहित 20 से ज्यादा OTT ऐप्स का एक्सेस भी दिया जाता है.
इसके अलावा 161 रुपये वाला डेटा प्लान भी उपलब्ध है जिसमें 30 दिनों के लिए 12GB डेटा दिया जाता है. 200 रुपये से कम रेंज में एक और प्लान 195 रुपये का है जो 12GB डेटा के साथ JioHotstar सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध कराता है. ज्यादा डेटा चाहने वालों के लिए कंपनी का 361 रुपये वाला प्लान भी मौजूद है जिसमें 50GB डेटा और 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है.
सब्सक्राइबर बढ़ाने में Airtel की बड़ी सफलता
TRAI की अक्टूबर 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में टेलीकॉम सेक्टर में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है. देश में कुल टेलीफोन कनेक्शन 123.1 करोड़ तक पहुंच गए हैं जिनमें से 118.4 करोड़ मोबाइल यूजर्स और 4.6 करोड़ वायरलाइन कनेक्शन शामिल हैं.
Airtel ने भी पिछले महीने मजबूत प्रदर्शन किया और 12.52 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े. सितंबर के 39.24 करोड़ बेस से बढ़कर अब कंपनी के कुल ग्राहक 39.36 करोड़ हो गए हैं. प्रीमियम यूजर्स की संख्या बढ़ने के साथ Airtel देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के रूप में अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है.
जियो का सालभर वाला रिचार्ज प्लान
अगर आप बार-बार रिचार्ज करवाने की झंझट से परेशान रहते हैं तो जियो के सालभर वाले रिचार्ज प्लान को पसंद कर सकते हैं. देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने एक कुछ समय पहले ऐसा प्रीपेड प्लान पेश किया है जिसे देखकर यूजर्स की खुशी दोगुनी हो गई है. वजह साफ है एक बार रिचार्ज करने के बाद आपका नंबर लगभग पूरे साल तक बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा.
1748 रुपये में लगभग सालभर की वैधता वाला यह प्लान उन लोगों के लिए खास है जो हर महीने रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं. इस एक ही रिचार्ज से आपका जियो सिम पूरे 336 दिनों तक एक्टिव बना रहेगा यानी करीब 11 महीने तक आपको न तो रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी और न ही बार-बार ऐप खोलकर प्लान खोजने की.
मिलते हैं ये बेनिफिट्स
इस प्लान की खासियत सिर्फ इसकी लंबी वैलिडिटी नहीं है बल्कि इसके साथ मिलने वाले फायदे भी इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं. पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है जिससे कॉल रेट या मिनट खत्म होने की चिंता नहीं रहती. इसके अलावा यूजर्स को फ्री एसएमएस भेजने की सुविधा भी मिलती है जो कई बार जरूरी कामों में काफी मददगार साबित होती है.
