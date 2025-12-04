हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जहरीली हवा से बचने का सहारा बने एयर प्यूरिफायर, इस साल 30 प्रतिशत बढ़ गई बिक्री

जहरीली हवा से बचने का सहारा बने एयर प्यूरिफायर, इस साल 30 प्रतिशत बढ़ गई बिक्री

दिल्ली और आसपास के शहरों के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. वायु प्रदूषण से बचने के लिए लोग एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, जिससे इस साल इसकी बिक्री 30 प्रतिशत बढ़ गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 07:39 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

पिछले कुछ हफ्तों से राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर भारी वायु प्रदूषण की चपेट में है. एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है. हवा में घुले प्रदूषक तत्वों से स्वास्थ्य को भारी खतरा है. जहरीली हवा से बचने के लिए लोग एयर प्यूरिफायर का सहारा ले रहे हैं. इसके चलते एयर प्यूरिफायर की मांग में तेज इजाफा देखने को मिल रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर क्रोमा के मुताबिक, सालाना आधार पर एयर प्यूरिफायर की बिक्री 30 प्रतिशत तक बढ़ गई है.

जरूरत बन गए हैं एयर प्यूरिफायर

कंपनी ने बताया कि अब एयर प्यूरिफायर को सीजनल प्रोडक्ट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है और दिल्ली-एनसीआर जैसी जगहों पर ये जरूरत बन गए हैं. क्रोमा से बिकने वाले एयर प्यूरिफायर में से 72 प्रतिशत अकेले दिल्ली-एनसीआर में खरीदे गए हैं, जिससे पता चलता है कि लोग एयर क्वालिटी को लेकर कितना परेशान हैं. दिल्ली-एनसीआर के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज्यादा एयर प्यूरिफायर बेचे गए हैं. 

हेपा फिल्टर की सबसे ज्यादा मांग

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहरीली हवा से बचाव के लिए हेपा फिल्टर वाले प्यूरिफायर होने जरूरी हैं और ग्राहक भी इस बात को समझ रहे हैं. यह फिल्टर हवा से डस्ट और दूसरे प्रदूषक तत्व हटा देता है. एयर प्यूरिफायर खरीदते समय लोग अपने बजट का भी ध्यान रख रहे हैं. करीब 49 प्रतिशत लोगों ने 5-15 हजार की कीमत वाले एयर प्यूरिफायर खरीदे हैं.

एयर प्यूरिफायर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

फिल्टर टाइप- एयर प्यूरीफायर खरीदते समय फिल्टर टाइप पर ध्यान देना जरूरी है. हेपा फिल्टर वाला ही प्यूरिफायर खरीदें. यह 99.95 से 99.995 प्रतिशत पार्टिकल को कैप्चर कर सकता है.
CADR रेट- क्लीन एयर डिलिवरी रेट या CADR हर मिनट फिल्टर होकर आने वाली हवा की वॉल्यूम को दर्शाता है. ज्यादा CADR का मतलब है कि आपके कमरे से पॉल्यूशन जल्दी खत्म होगा.
एयरफ्लो- फ्रंट-ओनली सक्शन की बजाय टॉप-टू-बॉटम या 360 डिग्री इनटेक वाला प्यूरीफायर सही सर्कुलेशन देगा.
नॉइस लेवल- एयर प्यूरीफायर को अपने पास रखना होगा और अगर इसका नॉइस लेवल ज्यादा हुआ तो यह परेशानी खड़ी कर सकता है.

Published at : 04 Dec 2025 07:39 AM (IST)
Tags :
Air Purifier Tips And Tricks TECH NEWS
