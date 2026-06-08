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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAir Cooler Vs Portable AC: 24 घंटे चलने पर कौन खाता है ज्यादा बिजली, जानिए पूरा जोड़-गणित

Air Cooler Vs Portable AC: 24 घंटे चलने पर कौन खाता है ज्यादा बिजली, जानिए पूरा जोड़-गणित

Air Cooler Vs Portable AC: एयर कूलर पानी की मदद से हवा को ठंडा करता है. इसमें लगा पंप पानी को कूलिंग पैड पर पहुंचाता है और फैन उस ठंडी हवा को कमरे में फैलाता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 Jun 2026 01:46 PM (IST)
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  • कूलर पानी से ठंडी हवा देता, एसी कंप्रेसर से।
  • कूलर 100-250W, पोर्टेबल एसी 1000-1800W बिजली खपत।
  • कूलर सस्ता, हवादार कमरों; एसी बंद कमरों हेतु उपयुक्त।

Air Cooler Vs Portable AC: गर्मियों के मौसम में घर को ठंडा रखने के लिए लोग अक्सर एयर कूलर और पोर्टेबल एसी के बीच उलझ जाते हैं. दोनों ही उपकरण कमरे का तापमान कम करने में मदद करते हैं लेकिन उनकी कीमत, बिजली खपत और कूलिंग क्षमता में बड़ा अंतर होता है. अगर आप नया कूलिंग डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन-सा ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

Air Cooler कैसे करता है काम?

एयर कूलर पानी की मदद से हवा को ठंडा करता है. इसमें लगा पंप पानी को कूलिंग पैड पर पहुंचाता है और फैन उस ठंडी हवा को कमरे में फैलाता है. कूलर खुले और हवादार कमरों में बेहतर काम करता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत कम बिजली खपत है.

सामान्य तौर पर एक एयर कूलर 100 से 250 वॉट तक बिजली खर्च करता है. इसका मतलब है कि यह लंबे समय तक चलने पर भी बिजली बिल पर ज्यादा असर नहीं डालता.

Portable AC की कूलिंग है ज्यादा दमदार

पोर्टेबल एसी पारंपरिक एयर कंडीशनर की तरह कंप्रेसर तकनीक पर काम करता है. यह कमरे की गर्म हवा को बाहर निकालकर तापमान को तेजी से कम करता है. इसलिए बंद कमरों में इसकी कूलिंग कूलर के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी होती है.

हालांकि, बेहतर कूलिंग के साथ इसकी बिजली खपत भी काफी अधिक होती है. अधिकांश पोर्टेबल एसी 1,000 से 1,800 वॉट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं.

24 घंटे चलाने पर कौन खाएगा ज्यादा बिजली?

अगर एक 200 वॉट का एयर कूलर 24 घंटे लगातार चलता है तो वह लगभग 4.8 यूनिट बिजली खर्च करेगा. वहीं, 1,500 वॉट का पोर्टेबल एसी 24 घंटे में करीब 36 यूनिट बिजली की खपत कर सकता है.

यानी बिजली की खपत के मामले में पोर्टेबल एसी एयर कूलर की तुलना में लगभग 7 से 8 गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर सकता है. इसका सीधा असर आपके मासिक बिजली बिल पर दिखाई देगा.

कीमत में भी है बड़ा अंतर

एक अच्छा एयर कूलर आमतौर पर 5,000 से 15,000 रुपये के बीच मिल जाता है. दूसरी तरफ, पोर्टेबल एसी की कीमत 25,000 रुपये से शुरू होकर 50,000 रुपये या उससे अधिक तक जा सकती है. सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि पोर्टेबल एसी के रखरखाव और बिजली खर्च की लागत भी ज्यादा होती है.

आपके लिए कौन-सा विकल्प सही रहेगा?

अगर आप कम बजट में राहत चाहते हैं, बिजली बिल कम रखना चाहते हैं और आपके कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन है तो एयर कूलर बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.

लेकिन यदि आप अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्र में रहते हैं बंद कमरे में रहते हैं और तेज व लगातार कूलिंग चाहते हैं तो पोर्टेबल एसी आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 08 Jun 2026 01:46 PM (IST)
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