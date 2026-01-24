हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी2026 के अंत तक इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा AI, Elon Musk का चौंकाने वाला दावा

2026 के अंत तक इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा AI, Elon Musk का चौंकाने वाला दावा

Elon Musk on AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यह सवाल लंबे समय से पूछा जा रहा है कि आखिर वह दिन कब आएगा, जब मशीनें इंसानों से ज्यादा समझदार हो जाएंगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 Jan 2026 02:04 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Elon Musk on AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यह सवाल लंबे समय से पूछा जा रहा है कि आखिर वह दिन कब आएगा, जब मशीनें इंसानों से ज्यादा समझदार हो जाएंगी. अब इस पर दुनिया के जाने-माने टेक उद्यमी Elon Musk ने एक चौंकाने वाला अनुमान लगाया है. उनका कहना है कि यह भविष्य बहुत दूर नहीं बल्कि अगले कुछ सालों में ही सामने आ सकता है.

World Economic Forum में Elon Musk की चेतावनी

World Economic Forum (WEF) की सालाना बैठक के दौरान Elon Musk ने AI के भविष्य को लेकर खुलकर बात की. इस चर्चा में उनके साथ मशहूर निवेशक Larry Fink भी मंच पर मौजूद थे. बातचीत के दौरान Musk ने कहा कि जिस रफ्तार से AI, रोबोटिक्स और दूसरी आधुनिक तकनीकें आगे बढ़ रही हैं, वह पूरी मानव सभ्यता, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की ज़िंदगी को जड़ से बदल सकती हैं.

उनके मुताबिक, “मुझे नहीं पता कि 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी, लेकिन AI जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए लगता है कि 2026 के अंत तक यह किसी भी इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो सकती है.”

इंसानों से भी आगे निकलेगी AI?

Elon Musk यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर मौजूदा रफ्तार बनी रही तो 2030 या 2031 तक AI सिर्फ किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सामूहिक बुद्धिमत्ता से भी आगे निकल सकती है. यानी एक ऐसा दौर आ सकता है, जहां मशीनें मिलकर इंसानों से कहीं ज्यादा सोचने, समझने और फैसले लेने में सक्षम होंगी. यह बयान उन लोगों के लिए खासा चौंकाने वाला है जो अब तक AI को सिर्फ एक सहायक टूल के तौर पर देखते आए हैं.

असली बदलाव AI और रोबोटिक्स के मिलने से आएगा

Musk का मानना है कि सिर्फ AI सॉफ्टवेयर ही नहीं, बल्कि AI और रोबोटिक्स का मेल दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा. जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रीन से निकलकर फिजिकल मशीनों यानी रोबोट्स में पहुंचेगी, तब इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होगा.

उन्होंने कहा कि एडवांस AI से लैस ह्यूमनॉइड रोबोट्स एक नए आर्थिक युग की शुरुआत कर सकते हैं जिसकी तुलना पिछली औद्योगिक क्रांतियों से भी की जा सकती है या शायद उनसे भी बड़ा बदलाव हो.

Tesla और ह्यूमनॉइड रोबोट्स की तैयारी

Elon Musk के मुताबिक यह भविष्य सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है. उन्होंने बताया कि Tesla समेत कई कंपनियां आम लोगों के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स लाने की दिशा में काम कर रही हैं.

अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अगले साल तक ऐसे रोबोट्स बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकते हैं. ये रोबोट फैक्ट्री के काम से लेकर घर के रोजमर्रा के कामों तक, कई तरह के टास्क संभालने में सक्षम होंगे.

इंसानों से ज्यादा होंगे रोबोट

Musk का एक और दावा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है. उनका कहना है कि आने वाले समय में रोबोट्स और AI का प्रोडक्शन इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वे इंसानी जरूरतों को पूरी तरह पूरा कर देंगे. यहां तक कि एक समय ऐसा भी आ सकता है, जब दुनिया में इंसानों से ज्यादा रोबोट मौजूद होंगे. उनके अनुसार, बड़े पैमाने पर रोबोट्स का निर्माण मानव समाज की संरचना को पूरी तरह बदल सकता है.

रोजमर्रा की ज़िंदगी में रोबोट्स की एंट्री

Elon Musk एक ऐसे भविष्य की तस्वीर पेश करते हैं, जहां ह्यूमनॉइड रोबोट्स हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे. ये रोबोट बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल कर सकते हैं, बच्चों पर नजर रख सकते हैं और घर के सामान्य कामों में मदद कर सकते हैं. समय के साथ इनकी संख्या और क्षमताएं इतनी बढ़ सकती हैं कि ये इंसानों की मांग से भी ज्यादा सेवाएं देने लगें.

Published at : 24 Jan 2026 02:03 PM (IST)
Elon Musk Artificial Intelligence
