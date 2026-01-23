घर के काम से लेकर कार बनाने तक! मिलिए Atlas से, इंसानों जैसा काम करने वाला सुपर ह्यूमनॉइड रोबोट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Atlas Humanoid Robot: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा पल तब देखने को मिला, जब Hyundai के स्वामित्व वाली Boston Dynamics ने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट Atlas को पहली बार सार्वजनिक रूप से पेश किया. CES टेक शोकेस के मंच पर Atlas की एंट्री ने Tesla और दूसरी कंपनियों के साथ इंसानों जैसे रोबोट बनाने की दौड़ को और तेज कर दिया.

मंच पर खुद उठा और चलने लगा रोबोट

लास वेगास में आयोजित इस इवेंट के दौरान जैसे ही Atlas को स्टेज पर बुलाया गया, यह फर्श से खुद उठा और बिना किसी लड़खड़ाहट के चलने लगा. दो हाथ और दो पैरों वाला यह लाइफ-साइज रोबोट कुछ देर तक मंच पर घूमता रहा, दर्शकों की ओर हाथ हिलाया और सिर को इस तरह घुमाया जैसे कोई इंसान आसपास देख रहा हो. इस डेमो के दौरान एक इंजीनियर इसे पास से रिमोट के जरिए कंट्रोल कर रहा था हालांकि कंपनी का कहना है कि असल इस्तेमाल में Atlas खुद से मूव करने में सक्षम होगा.

2028 तक कार फैक्ट्री में उतरेगा Atlas

Boston Dynamics ने यह भी बताया कि Atlas का एक प्रोडक्ट वर्जन पहले से तैयार किया जा रहा है जिसे कार असेंबली जैसे कामों के लिए डिजाइन किया गया है. योजना के मुताबिक, 2028 तक इस रोबोट को जॉर्जिया के सवाना में स्थित Hyundai की इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री में तैनात किया जाएगा जहां यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मदद करेगा.

Spot रोबोट से पहचान बना चुकी है कंपनी

मैसाचुसेट्स स्थित Boston Dynamics कई दशकों से रोबोटिक तकनीक पर काम कर रही है. कंपनी को सबसे ज्यादा पहचान उसके कुत्ते जैसे रोबोट Spot से मिली है जो इसका पहला कमर्शियल प्रोडक्ट रहा है. CES में Hyundai के इवेंट की शुरुआत भी चार Spot रोबोट्स ने की जो K-pop म्यूजिक पर एक साथ डांस करते नजर आए.

Google DeepMind के साथ नई साझेदारी

इस मौके पर Hyundai ने Google की AI यूनिट DeepMind के साथ एक नई पार्टनरशिप का ऐलान भी किया. इसके तहत DeepMind की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को Boston Dynamics के रोबोट्स में इस्तेमाल किया जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि Google पहले भी Boston Dynamics का मालिक रह चुका है जिसे उसने 2013 में खरीदा था और बाद में SoftBank को बेच दिया था. Hyundai ने 2021 में इसे SoftBank से अधिग्रहित किया.

लाइव डेमो दिखाने से क्यों कतराती हैं कंपनियां

आमतौर पर रोबोट बनाने वाली कंपनियां अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लाइव इवेंट्स में दिखाने से बचती हैं क्योंकि जरा सी चूक भी आलोचना का कारण बन सकती है. इसी वजह से ज्यादातर स्टार्टअप सोशल मीडिया पर एडिट किए गए वीडियो के जरिए अपने प्रोटोटाइप दिखाना पसंद करते हैं. लेकिन Atlas का लाइव डेमो बिना किसी गलती के पूरा हुआ जिसने सभी को प्रभावित किया.

नए Atlas मॉडल की झलक भी दिखी

डेमो के आखिर में Atlas ने नाटकीय अंदाज में अपने हाथ घुमाते हुए अपने नए प्रोडक्ट वर्जन का परिचय दिया. यह मॉडल स्टेज पर स्थिर खड़ा था और इसका रंग नीला था जो प्रोटोटाइप से थोड़ा अलग नजर आया.

AI बूम से रोबोटिक्स को मिल रही रफ्तार

कमर्शियल AI के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल और नई तकनीकी प्रगति ने रोबोटिक्स में भारी निवेश को बढ़ावा दिया है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इंसानों की तरह हर तरह के काम करने वाले रोबोट्स को आम जगहों और घरों में आने में अभी वक्त लगेगा.

इंसानों की नौकरियों पर कितना खतरा?

फिलहाल ह्यूमनॉइड रोबोट्स में इतनी बारीक समझ और कुशलता नहीं है कि वे बड़े पैमाने पर इंसानों की नौकरियों के लिए खतरा बन सकें. लेकिन जैसे-जैसे ये तकनीक बेहतर होगी, रोजगार पर इनके असर को लेकर बहस तेज होना तय है. दिलचस्प रूप से जिस जॉर्जिया प्लांट में Atlas को टेस्ट किया जाएगा वहीं पिछले साल एक इमिग्रेशन रेड भी हुई थी जिसमें सैकड़ों वर्कर्स को हिरासत में लिया गया था.

