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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआधार कार्ड पर लोन के नाम पर चल रहा साइबर स्कैम, यहां जान लें बचाव के तरीके

आधार कार्ड पर लोन के नाम पर चल रहा साइबर स्कैम, यहां जान लें बचाव के तरीके

Aadhar Card Loan Scam: इन दिनों यूट्यूब पर एक एड के जरिए आधार कार्ड पर 3 लाख रुपये का लोन देने का वादा किया जा रहा है. सरकार ने इसे फर्जी बताते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 Apr 2026 10:44 AM (IST)
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Aadhar Card Loan Scam: लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए स्कैमर सोशल मीडिया पर फर्जी एडवरटाइजमेंट देते हैं. इनमें लुभावने वादे या बड़ा लालच दिया जाता है, ताकि लोग उस क्लिक कर उनके जाल में फंस जाए. अब एक ऐसे ही ताजा मामले में एक विज्ञापन में आधार कार्ड पर 3 लाख रुपये का लोन देने के दावा किया जा रहा है. विज्ञापन में दावा किया गया है कि 'प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम' के तहत लोग अपने आधार कार्ड पर 3 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं. सरकार ने इस विज्ञापन को फर्जी बताते हुए लोगों को ऐसे दावों पर भरोसा न करने को कहा है. सरकार का कहना है कि इस तरह की कोई स्कीम नहीं है.

Aadhar Card Loan Scam में क्या दावा किया जा रहा है?

यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक स्पॉन्सर्ड एड में दावा किया जा रहा है कि कम से कम दस्तावेजों के साथ 3 लाख रुपये का लोन दिया जा रहा है. इसमें असली दिखने वाले ग्राफिक्स का यूज किया गया है ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके. इस एड में 'अप्लाई नाउ' जैसे फ्रेज भी यूज किए गए हैं. कई मामलों में लिंक्स और QR कोड भी दिए गए हैं, जो यूजर्स को एक्सटर्नल ऐप्स और वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं.

सरकार ने दी सफाई

सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे इस दावे को फर्जी बताया है. पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से पोस्ट डालकर बताया गया है कि यूट्यूब पर प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम के तहत 3 लाख रुपये का लोन मिलने का दावा किया जा रहा है. यह दावा पूरी तरह फर्जी है. सरकार ऐसी किसी भी स्कीम या एड को एंडोर्स नहीं करती है. लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है और सरकारी सेवाओं की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करें.

ऐसे स्कैम से खुद को कैसे रखें सावधान?

  • सोशल मीडिया पर नजर आने वाली संदिग्ध और लालच देने वाली एड पर क्लिक करने से बचें.
  • किसी भी स्कीम को हमेशा सरकारी पोर्टल या दूसरे ऑफिशियल चैनल से जरूरी वेरिफाई करें.
  • किसी भी अनजान या संदिग्ध वेबसाइट और ऐप्स पर अपनी जरूरी जानकारी शेयर न करें.
  • फर्जी स्कीमों की पहचान के लिए स्पेलिंग एरर या URL को ध्यान से देखें. इनमें गड़बड़ नजर आ जाएगी.
  • अगर आपको सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी एड नजर आती है तो आप इन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं. 
  • सोशल मीडिया यूज करते समय सतर्क रहें और लालच में आने से पहले सारी जानकारी को वेरिफाई जरूर करें.

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Published at : 16 Apr 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Aadhar Card Cyber Crime Online Scam TECH NEWS
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