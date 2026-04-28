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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: 'भारत के सभी गेंदबाजों से नफरत...मौका मिले तो...', पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उगला जहर; वीडियो हुआ वायरल

Watch: 'भारत के सभी गेंदबाजों से नफरत...मौका मिले तो...', पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उगला जहर; वीडियो हुआ वायरल

Hasan Nawaz Viral Video: पाकिस्तान के टॉप आर्डर बल्लेबाज हसन नवाज ने भारत के खिलाफ जहर उगला है. उन्होंने बेशर्मी से कहा कि उन्हें भारत के सभी गेंदबाजों से नफरत है. उनका वीडियो वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 28 Apr 2026 01:19 PM (IST)
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भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है. हालांकि पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया का स्तर पाकिस्तान की टीम से बहुत ऊपर जा चुका है और अधिकतर अब इसे राइवलरी नहीं मानते. भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान हमेशा घुटने टेकता नजर आता है, बावजूद बयानबाजी में पाकिस्तान के खिलाड़ी पीछे नहीं रहते. अब हसन नवाज का एक बेशर्मी भरा बयान वायरल हो रहा है.

हसन नवाज ने कहा कि टीम इंडिया के हर गेंदबाज पर रन मारने का मन करता है. यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उससे उनकी नफरती सोच दिखती है. इसमें कोई बुराई नहीं कि कोई बल्लेबाज किसी बड़े गेंदबाज या बड़ी टीम के खिलाफ रन बनाने का सपना देखे, लेकिन उन्होंने इसलिए भारतीय गेंदबाजों का नाम नहीं लिया कि वह अच्छे गेंदबाज हैं बल्कि इसलिए कि उन्हें इनसे नफरत है.

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हसन नवाज ने उगला जहर

PSL 2026 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहे टॉप आर्डर बल्लेबाज हसन नवाज से पत्रकार ने पूछा, "दुनिया में कोई ऐसा तेज गेंदबाज है, जिस पर आपको रन मारने का बहुत मन करता है.' इस पर नवाज ने कहा, "ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भारतीय क्रिकेट टीम है, उनके गेंदबाजों के बारे में सोचते हैं कि मारना है. उनके हर एक गेंदबाज से नफरत है. सीधी से बात है. कोशिश करेंगे अगर आगे कभी मौका मिला तो."

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हसन नवाज ने पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के लिए 4 वनडे और 25 टी20 मैच खेले हैं. 4 वनडे में उनके कुल रन 113 और 25 टी20 में 457 रन हैं. टी20 इंटरनेशनल में वह एक शतक भी लगा चुके हैं. हालांकि उन्होंने कभी भी टीम इंडिया के खिलाफ कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.

Published at : 28 Apr 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Pakistan Cricketer INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET TEAM VIRAL VIDEO Hasan Nawaz
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