Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 2026-27 में स्मार्टफोन शिपमेंट घटेगी, ग्राहकों पर असर पड़ेगा.

Smartphone Price Hike 2027: स्मार्टफोन खरीदते समय अब तक लोग प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी और स्टोरेज जैसे फीचर्स को देखकर बजट तय करते रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में फोन की कीमतों पर एक और चीज का असर पड़ सकता है.आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग पहले ही मेमोरी चिप्स की सप्लाई पर दबाव बना रही है. इसकी वजह से स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ रही है.

अब डिस्प्ले की कीमतों में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Samsung Display 2027 में अपने OLED पैनल की कीमतें बढ़ा सकता है. अगर ऐसा होता है तो स्मार्टफोन कंपनियों के लिए फोन बनाना और महंगा हो सकता है. इसका असर आने वाले समय में यूजर्स की जेब पर भी देखने को मिल सकता है.

Samsung बढ़ा सकता है OLED पैनल की कीमत

रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung Display ने अपने पार्टनर्स को OLED पैनल की कीमतों में 10 से 20 डॉलर यानी करीब 1,000 से 1,900 रुपये तक की बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी है. यह बदलाव 2027 में देखने को मिल सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. रिपोर्ट में यह भी साफ नहीं है कि कीमतों में बढ़ोतरी स्मार्टफोन डिस्प्ले पर लागू होगी या दूसरे OLED पैनल भी इसकी चपेट में आएंगे.

2030 तक जारी रह सकती है मेमोरी की कमी

AI कंपनियों के बढ़ते निवेश और डेटा सेंटर की जरूरतों के कारण मेमोरी चिप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसका असर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों पर भी पड़ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, सस्ते Android स्मार्टफोन की कीमतों में करीब 30 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं Deloitte का अनुमान है कि मेमोरी की कमी 2029 या 2030 तक बनी रह सकती है.

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सस्ते फोन खरीदने वालों पर ज्यादा असर

बढ़ती लागत का सबसे ज्यादा असर कम कीमत वाले Android स्मार्टफोन पर पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस सेगमेंट में मेमोरी की लागत फोन के कुल मैन्युफैक्चरिंग खर्च का करीब 60 फीसदी है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 और 2027 में दुनियाभर में स्मार्टफोन की शिपमेंट में गिरावट आने की आशंका है. यह गिरावट लगातार दूसरे साल भी जारी रह सकती है. ऐसे में आने वाले समय में यूजर्स को ज्यादा कीमत चुकाने के साथ पुराने प्रोसेसर या कम स्पेसिफिकेशन वाले फोन का ऑप्शन भी चुनना पड़ सकता है.

दूसरी कंपनियों से पैनल खरीदना भी महंगा

OLED डिस्प्ले के बाजार में Samsung के अलावा LG Display और कई चीनी कंपनियां भी अपनी जगह बना चुकी हैं. ग्लोबल स्मार्टफोन और फोल्डेबल OLED पैनल की सप्लाई में Samsung की बड़ी हिस्सेदारी है, जबकि चीनी कंपनियां भी उसे कड़ी टक्कर दे रही हैं, हालांकि फोन निर्माता कंपनियों के लिए एक सप्लायर को छोड़कर दूसरे से पैनल लेना इतना आसान नहीं है. उन्हें डिस्प्ले की क्वालिटी, ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट और बैटरी की खपत जैसे कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है.

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