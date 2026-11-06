UP बीजेपी में दलित चेहरे की तलाश, कमलेश पासवान पर दांव लगाएगी पार्टी?

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच गोरखपुर में बीजेपी संगठन की बैठक के बाद अब एक नाम तेजी से चर्चा में आ गया है. बीजेपी के भीतर दलित नेतृत्व को लेकर नई सियासी चर्चा शुरू हो गई है. चर्चा में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और बांसगांव से सांसद कमलेश पासवान का नाम हैं.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गोरखपुर में उनके आवास पर पहुंचना राजनीतिक गलियारों में कई संकेत दे गया है. इसे पार्टी में उनकी बढ़ती अहमियत और भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है.

लगातार चार बार से सांसद

बांसगांव लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. कमलेश पासवान को पूर्वांचल की राजनीति में दलितों का बड़ा चेहरा माना जाता है. वो 2002 में पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने 2009 में बांसगांव लोकसभा सीट से जीत दर्ज की. इसके बाद 2014, 2019 और 2024 में भी लगातार जीत हासिल कर चौथी बार संसद पहुंचे.

दलितों को साधने में जुटी बीजेपी

बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में दलितों को साधने के लिए उनके बीच पकड़ बनाने में लगी है. बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती प्रदेश में ऐसा दलित नेतृत्व तैयार करने की भी है, जो संगठन और चुनाव दोनों स्तरों पर प्रभावी भूमिका निभा सके. ऐसे में कमलेश पासवान का नाम चर्चा में आना अहम माना जा रहा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनसे मुलाकात के बाद यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या पार्टी उन्हें प्रदेश की राजनीति में किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है?