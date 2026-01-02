मेरठ के ‘10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी’ डायलॉग से चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए है. उन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे हैं. यह आरोप शादाब के साथ वीडियो बनाने वाली महिला इरम और उसके पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने लगाए हैं. घटना इंचौली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां खुर्शीद ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है.

क्या है पूरा विवाद?

खुर्शीद उर्फ सोनू इंचौली थाने पहुंचा और वहां जमकर हंगामा किया. उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी इरम और यूट्यूबर शादाब जकाती मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं. खुर्शीद का दावा है कि इरम शादाब के साथ कई-कई दिनों तक बाहर रहती है और जब उसने इस पर आपत्ति जताई, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई. खुर्शीद ने पुलिस को बताया कि उसकी जान को खतरा है और उसे तत्काल सुरक्षा दी जाए.

वायरल वीडियो से बढ़ा मामला

खुर्शीद ने अपने आरोपों को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में उसने सीधे तौर पर शादाब जकाती का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय इलाके तक चर्चा का विषय बन गया. लोगों के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और पुलिस पर भी मामले में त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है.

इरम का पलटवार और पुलिस जांच

वहीं, इरम ने अपने पति खुर्शीद के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. इरम का कहना है कि खुर्शीद पैसे न मिलने की वजह से उस पर झूठे आरोप लगा रहा है. उसके अनुसार, वह शादाब जकाती के साथ केवल काम के सिलसिले में रहती है और जो मेहनताना मिलता है, उसी से घर का खर्च चलता है. इरम ने यह भी आरोप लगाया कि पहले उसकी कमाई खुर्शीद खुद ले लिया करता था. फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है.