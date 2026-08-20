प्रयागराज बारिश में डूबा तो केशव मौर्य हुए नाराज, नगर निगम की व्यवस्था पर उठे सवाल
Prayagraj News In Hindi: केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, कारण चाहे जो भी हो, जनहित में इसका स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए. समय रहते आवश्यक कदम उठाए गए होते तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती."
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, आलम यह है कि लोगों को पहली और दूसरी मंजिल पर कई जगह शिफ्ट होना पड़ा. इस बारिश ने नगर निगम प्रशासन की भी पोल खोल दी है. इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे लापरवाही बताया और जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जलभराव को लेकर नाराजगी वाला पोस्ट किया, उन्होंने लिखा, "प्रयागराज में बारिश के दौरान जलभराव से नगरवासियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कारण चाहे जो भी हो, जनहित में इसका स्थायी समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए. समय रहते आवश्यक कदम उठाए गए होते तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती. जिला प्रशासन और संबंधित विभाग तत्काल प्रभावी कार्रवाई करें तथा भविष्य में ऐसे संकट की पुनरावृत्ति रोकने के ठोस उपाय सुनिश्चित करें."
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जलभराव से जनजीवन व्यस्त
दरसल जलभराव से पूरे प्रयागराज में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है, सडकों-गलियों में कई कई फीट पानी है जिसमें से जान जोखिम में लेकर लोगों को आना-जाना पड़ रहा है. जबकि नगर निगम के नाला सफाई और जल निकासी की इस बारिश ने पोल खोल दी है. चूंकि यहां मेयर भी बीजेपी का है, इसलिए डिप्टी सीएम की टिप्पणी को अपनी ही सरकार पर नाराजगी बताया जा रहा है.
स्थानीय लोगों में आक्रोश
लोगों की पीड़ा देखते हुए ही केशव प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की है, ताकि अधिकारी हरकत में आयें. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के दोनों ओर नालों की सफाई के दावे थे, यही नहीं करोड़ों खर्च करने का भी दावा था फिर भी अगर जलभराव है तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है. अब लोगों को इस जलभराव से कब तक राहत मिलती है ये देखने वाली बात होगी.
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