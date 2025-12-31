हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडYear Ender 2025: साल 2025 यूपी के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए रहा ऐतिहासिक, प्रदेश में 18568 हुई स्टार्टअप की संख्या

Year Ender 2025: साल 2025 यूपी के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए रहा ऐतिहासिक, प्रदेश में 18568 हुई स्टार्टअप की संख्या

UP News: साल 2025 में प्रदेश में लगभग 5000 नए स्टार्टअप ने अपना काम शुरू किया है, जिससे प्रदेश में कुल स्टार्टअप्स की संख्या 21000 से अधिक पहुंच गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 Dec 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources
और पढ़ें
Published at : 31 Dec 2025 11:24 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS Year Ender 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Cabinet Expansion: नए साल में इन नेताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है BJP, कुछ को लगेगा झटका!
यूपी में नए साल में इन नेताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है BJP, कुछ को लगेगा झटका!
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
Advertisement

वीडियोज

Nainital में आग लगने से मचा हड़कंप, पार्किंग में खड़े कई वाहन जलकर हुए खाक | Breaking | Uttrakhand
India Economy Growth: Japan को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था | Breaking
Mobile Recharge फिर महंगा? | 2026 तक Telecom Companies की Bumper कमाई | Airtel, Jio, Vi| Paisa Live
Jaipur के Neerja Modi स्कूल की मान्यता रद्द, छात्रा की मौत मामले में CBSE ने की कार्रवाई
IPO Market 2025 | Record Funding, लेकिन निवेशकों को क्यों नहीं मिला Return? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Cabinet Expansion: नए साल में इन नेताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है BJP, कुछ को लगेगा झटका!
यूपी में नए साल में इन नेताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है BJP, कुछ को लगेगा झटका!
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ओटीटी
New Year 2026: 'द फैमिली मैन 3' से 'क्रिमिनल जस्टिस 4' तक, नए साल पर घर बैठे OTT पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, जानें- कहां हैं अवेलेबल
नए साल पर घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, यकीन मानिए मजा आ जाएगा
यूटिलिटी
2026 में एक भी रुपये का नहीं आएगा बिजली बिल, बस घर में कराना होगा यह छोटा-सा काम
2026 में एक भी रुपये का नहीं आएगा बिजली बिल, बस घर में कराना होगा यह छोटा-सा काम
नौकरी
राजस्थान फोरेंसिक लैब में होगी इतने पदों पर भर्ती, ऐसे कर सकते हैं आसानी से अप्लाई
राजस्थान फोरेंसिक लैब में होगी इतने पदों पर भर्ती, ऐसे कर सकते हैं आसानी से अप्लाई
जनरल नॉलेज
कौन थे नूर खान, जिसके नाम पर बने पाकिस्तानी एयरबेस को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था तबाह?
कौन थे नूर खान, जिसके नाम पर बने पाकिस्तानी एयरबेस को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था तबाह?
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget