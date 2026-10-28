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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअरशद मदनी के बयान पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का रिएक्शन, क्या बोले यासूब अब्बास?

अरशद मदनी के बयान पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का रिएक्शन, क्या बोले यासूब अब्बास?

मौलान अरशद मदनी ने मस्जिदों पर बुलडोजर चलने और कार्रवाई होने पर चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की. इस पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने समर्थन करते हुए प्रतिक्रिया दी.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Oct 2026 10:25 PM (IST)
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ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर टिप्पणी की है. अरशद मदनी ने बयान में कहा था कि 'आज जो मस्जिदें गिराई जा रहीं हैं, वहां फिर अल्लाहू अकबर गूंजेगा.' इस बयान का समर्थन करते हुए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने कहा कि मस्जिदों को निशाना बनाना गलत है.

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने आगे कहा, "जिस तरीके से मस्जिदों को गिराया जा रहा है. हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं. मुल्क की धरोहर हैं और जिन मुसलमानों ने बंटवारे के बाद हिंदुस्तान को नहीं छोड़ा. उनको भारतीय संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है या नहीं है. उनको उनकी धार्मिक आजादी है या नहीं. अगर है तो करने दीजिए. अगर उन्हें यह अधिकार नहीं है, तो संविधान बदल दीजिए और उनकी धार्मिक आजादी छीन लीजिए."

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यासूब अब्बास ने आगे कहा, "जिस तरीके से मस्जिदों को गिराया जा रहा है और मस्जिदों को पूरी तरह टारगेट किया जा रहा है. मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है. मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो यहां आदमी अपने मन की शांति के लिए वहां जाता है."

अरशद मदनी ने मस्जिदों को लेकर क्या-क्या कहा?

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मस्जिदों को लेकर बयान देते हुए कहा है कि आज जिन मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वे एक दिन फिर आबाद होंगी और वहां दोबारा 'अल्लाहु अकबर' की सदाएं बुलंद होंगी. उन्होंने कहा कि जो आज सत्ता में हैं, वे कल नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकारें आती-जाती रहती हैं.

अरशद मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत न तो मिटा सकी है और न ही भविष्य में मिटा सकेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारें मुसलमानों को निशाना बनाती थीं, लेकिन मौजूदा सरकार मुसलमानों के साथ-साथ इस्लाम, उनकी धार्मिक पहचान और धार्मिक संस्थानों को भी निशाना बना रही है.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने सांप्रदायिक ताकतों को सोवियत संघ के अंजाम से सबक लेने की नसीहत देते हुए कहा कि इस्लाम को मिटाने का सपना देखने वाले खुद इतिहास का हिस्सा बन गए, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Maulana Arshad Madni UP NEWS Yasoob Abbas
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