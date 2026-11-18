समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि अगर डिंपल न होतीं तो अखिलेश भैंस चरा रहे होते.

अब सीएम के इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर उनकी पत्नी उत्तराखंड की नहीं होती तो वह भैंस चरा रहे होते. अखिलेश ने सवाल उठाया कि गाय-भैंस चराना क्या कोई बुरी बात है? उन्होंने चाय का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर चाय अच्छी बनानी है तो बिना दूध के वह अच्छी कैसे बनेगी?

नितिन नवीन, पंकज चौधरी पर भी अखिलेश ने कसा तंज

अखिलेश यादव ने गोरखपुर में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे वह यूरोप की यात्रा पर आए हैं. उन्होंने गोरखपुर के सांसद रवि किशन के शहर को स्पेन बताने वाले बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ घंटे की बारिश में ही पानी लोगों के घरों में घुस गया. गोरखपुर में मेट्रो चलाने का वादा किया गया था, लेकिन लोग बरसात में मेट्रो से नहीं, बल्कि नाव से चलते हैं.

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि पांच बार के मुख्यमंत्री और सात बार के सांसद के बीच विचारों को मजबूरी में झुकना पड़ता है. उनका इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पांच बार गोरखपुर से सांसद रहने और पंकज चौधरी के सात बार महाराजगंज से सांसद चुने जाने की ओर था. अखिलेश ने बिहार में पांच बार विधायक रहे नितिन नवीन के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जिक्र करते हुए कहा कि पांच बार के विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सात बार के सांसद प्रदेश अध्यक्ष. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पांच बार के विधायक के सामने विचारों को मजबूरी में झुकना पड़ता है.