यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी लगभग 24 सीटें देने को ही तैयार है. ये वो सीटें हैं जहां 2022 के यूपी चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों को 20,000 से अधिक वोट मिले थे. हालांकि कांग्रेस इतनी सीटों पर मानेगी नहीं, ऐसे में अधिक मोलभाव की गुंजाइश भी बनेगी.

दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है. अभी सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली लिस्ट दी गई है. सूत्रों के मुताबिक 23, 24 और 25 नवंबर को सपा और कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक होगी. अभी सपा की तरफ से मीटिंग में शामिल होने वाले नेताओं के नाम तय नहीं हुए हैं. जल्द पैनल फाइनल होगा.

मुझे उम्मीद है कि गठबंधन यह चुनाव जीतेगा- डिंपल यादव

कांग्रेस के साथ गठबंधन पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, "इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा. जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, यह चुनाव जीतने के लिए है, क्योंकि यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है. समाजवादी पार्टी ने जमीनी स्तर पर बहुत मजबूती से काम करना शुरू कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह गठबंधन यह चुनाव जीतेगा."

Mainpuri, Uttar Pradesh: On alliance with the Congress, Samajwadi Party (SP) MP Dimple Yadav says, "The top leadership will decide that. As the National President has said, this is an election to win, because this is going to be a very important election for the country. The Samajwadi Party has started working very strongly at the ground level, and I am fully hopeful that the alliance will win this election." — IANS (@ians_india) November 18, 2026

सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने क्या कहा?

कांग्रेस के साथ सीट-शेयरिंग की बातचीत पर समाजवादी पार्टी के एक सांसद कुछ अलग कह रहे हैं. सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने कहा, ''कांग्रेस के सिर्फ दो विधायक हैं. ये बड़ा दिल है, अगर 50 सीटें दे रहे हैं.'' उधर, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को बेहद अहम और निर्णायक बताया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी.

बता दें कि कांग्रेस प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों की मांग कर रही है. वहीं मंगलवार (17 नवंबर) को सपा सांसद एस टी हसन ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस को 181 सीटें नहीं दे सकते, सपा अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है.

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