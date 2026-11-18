समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीडीए सरकार बनने जा रही है. हाल ही में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज वोट पड़ जाएं तो काशी का डबल जीरो गोरखपुर में भी दिखाई देगा. इस बार गोरखपुर की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी.

अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए हैं. पेपर लीक हुए नहीं, बल्कि कराए गए हैं, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सके. अब तक आई भर्तियों में आरक्षण को लेकर भेदभाव हुआ है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 200 प्रतिमाएं तोड़ी गईं, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली. प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज्यादा कानून-व्यवस्था खराब है तो वह गोरखपुर है.

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पिछली सरकार के विकास एजेंडे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि 26 हजार स्कूल किसने बंद किए. उन्होंने किसानों को खाद और डीएपी नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं, उनसे पूछना चाहते हैं कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है.

2026 में 2014 मॉडल के टैबलेट बांटे जा रहे - अखिलेश

सपा नेता ने कहा कि खाद की कीमत तो उतनी ही है, लेकिन उसका वजन कितना रह गया है, यह भी बताना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डीएपी में पीडीए है, इसलिए उसका नाम नहीं लेते. अखिलेश ने टैबलेट वितरण को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को तकनीक की जानकारी नहीं है और 2026 में 2014 मॉडल के टैबलेट बांटे जा रहे हैं.

चौरी चौरा के ऐतिहासिक संघर्ष को याद करते हुए कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि जब पूरा देश आंदोलन में था और जनता सड़कों पर थी, तब इस धरती पर बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए थे. ऐसी ऐतिहासिक धरती पर आकर उन्हें गर्व है. उन्होंने लोगों से आने वाले समय में पीडीए सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर बंधु राष्ट्र बनाया जाएगा, जहां कानून का राज होगा और सामाजिक न्याय के जरिए किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जनता को धोखा दिया है और काशी ने डबल इंजन को डबल धोखा दिया है.