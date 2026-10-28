'अखिलेश का दोगलपान, हमारे समाज को बटोरने की कोशिश कर रहे', सपा चीफ पर बरसे आकाश आनंद

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (BSP) के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बुधवार (28 अक्टूबर) को बुलंदशहर में चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने मंच से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और समाजवाद पार्टी पर जमकर निशाना साधा.

अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आकाश आनंद ने कहा कि जब सपा की सरकार रही, तब तब इन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए, जिससे इनका दोगलापन दिखा. अखिलेश यादव PDA-PDA का नारा देकर हमारे समाज को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं. कभी P से पंडित तो कभी P से पीड़ित कहते हैं. बहन जी ने ठीक कहा था कि गिरगिट समय देखकर रंग बदल लेता है, वैसे समाजवादी पार्टी का मतलब बदल जाता है.

आकाश ने यह भी कहा कि अखिलेश ने हाल में ही जाट समाज के बड़े नेता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया. जिन चौधरी चरण सिंह की बदौलत मुलायम सीएम बने थे, अगर आप उन्हीं के समाज को अपमानित कर सकते हैं तो आप क्या ही सर्वसमाज के साथ साथ पिछड़े और दलित समाज को क्या ही इंसाफ दिला पाओगे?

बीजेपी पर आकाश आनंद का तीखा हमला

बीएसपी नेता आकाश आनंद ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक साथ बीजेपी और सपा को घेरा. उन्होंने कहा कि 2007 से 2012 तक का शासनकाल याद कीजिए, उस वक्त बहन बेटियां सुरक्षित होती थीं. दंगे नहीं होते थे. आज हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने से रोका गया. इन्होंने रोजगार देने से रोका. जिससे हमारे बच्चे पैरों पर न खड़े हो पाएं. दो करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार घूम रहे हैं.

आकाश आनंद ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "विकास को लेकर बीजेपी खूब नारे देती है. लेकिन हकीकत ये है कि पिछले कुछ सालों में FDI के रूप में विदेश से कम पैसा आया और देश से बाहर ज्यादा पैसा गया. ये फीते काटने में नंबर वन हैं. अस्पताल बने न बने, सड़क बने न बने, लेकिन फीता पहले कट जाता है.

'आखिरी सांस तक कर्तव्य को निभाने की कोशिश करूंगा'

बुलंदशहर में आकाश आनंद ने कहा कि बहनजी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से मैं भी जुड़ा. आखरी सांस तक कर्तव्य को निभाने की कोशिश करूंगा. पिछले कुछ दिनों में आप सबने देखा कि बहन जी ने मुझे सजा दी, लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे बात रखने का मौका मिला तो मैंने उनसे कहा कि आप हर बारी मेरी ऐसी परीक्षा क्यों लेती हैं?

आकाश ने आगे बताया कि बहन जी ने कहा कि क्या बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में इस समाज के लिए परीक्षा दी या नहीं? दूसरा सवाल ये पूछा कि कांशीराम जी ने इस समाज के लिए परीक्षा दी या नहीं? तीसरा सवाल कहा कि क्या मैंने पूरा परिवार त्यागकर बहुजन समाज को अपना परिवार मानते हुए आजीवन त्याग तपस्या नहीं की? क्या ये समाज मेरी रोज परीक्षा नहीं लेता.

बहन जी ने कहा कि इतना बड़ा समाज और इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ऐसे ही बिना परीक्षा लिए कैसे सौंप दूं. मेरी आंखों में आंसू आ गए. मैंने कहा कि बहन जी मरते दम तक जितनी चाहे परीक्षा देंगे. हम अपना परिवार त्यागने को तैयार हैं, बहुजन समाज को अपना परिवार बनाने को तैयार हैं.

नकल के लिए भी अकल चाहिए- आकाश आनंद

आकाश आनंद ने यह भी कहा कि ये घोषणापत्र में कहेंगे कि हमने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे बनाया, लेकिन हकीकत ये है कि उसमें गड्ढे ही गड्ढे आ गए. बुलंदशहर एक्सप्रेस वे में उद्घाटन के बाद बारिश की वजह से बिखर गया. गंगा एक्सप्रेसवे भी बारिश में धंस गया. नकल के लिए भी अकल चाहिए.

उन्होंने आगे निशाना साधा कि इन्होंने बहन जी का आगरा एक्सप्रेसवे देखा था. क्वालिटी से समझौता कर गए. अकल नहीं लगा पाए. बहन जी का नोएडा से आगरा का एक्सप्रेसवे इतने सालों बाद भी वैसा का वैसा खड़ा है. इनके हाइवे दस दिन में ही टूटकर बिखर जाते हैं.

राहुल और सपा पर आकाश का निशाना

आकाश आनंद ने राहुल और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कन्फ्यूज रहते हैं. पता नहीं रहता कि किसके लिए कूद रहे हैं. पेपर लीक को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ. युवा बच्चे सड़कों पर उतरे, लाठीचार्ज हुआ, एफआईआर हुई. उनको समझाने की बजाय राहुल गाांधी खुद उसमें कूद गए. सभी सहयोगी दल उसमें कूद गए.

उन्होंने आगे कहा कि इस्तीफा तो मिल गया. लेकिन क्रेडिट लेने के लिए ये मीडिया के सामने खड़े हो गए. बेचारे बच्चे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको पूछने कोई नहीं आया. ये क्रेडिट खाने में नंबर वन हैं, काम करने में जीरो. इनकी सरकारों में भी पेपर लीक हुआ, इन्होंने भी बच्चों पर लाठियां चलाईं. ये इनका दोगलापन है.

'जनता पर महंगाई की मार, जिम्मेदार बीजेपी सरकार'

आकाश आनंद ने आगे बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता पर महंगाई की मार, जिम्मेदार बीजेपी सरकार. सपा और कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है. पिछले दो सालों में ये लोग आए थे. एकजुट होकर और संविधान की किताब दिखाकर कहा कि हमें वोट दो, हम आरक्षण की सुरक्षा करेंगे. पिछले दो सालों में इतने आंदोलन हुए, लेकिन इनके पास कोई काम बताने को नहीं है.

उन्होंने यह भी कहा कि इन्हीं लोगों ने बाबा साहब को हराने की कोशिश की थी. जो हमारे समाज के मसीहा का सम्मान नहीं किया, क्या वो आपकी आने वाली पीढ़ी का सम्मान कर पाएंगे? ये बहुजन समाज इन दो दलों की जागीर नहीं है.

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