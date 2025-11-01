हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगढ़मुक्तेश्वर: 'मेले में जिहादी गैंग की दुकानें...', यशवीर महाराज का विवादित बयान

गढ़मुक्तेश्वर: 'मेले में जिहादी गैंग की दुकानें...', यशवीर महाराज का विवादित बयान

Hapur News: गढ़मुक्तेश्वर में यशवीर महाराज ने कार्तिक मेले में मुस्लिमों की दुकानों को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मेले में जिहादी गैंग की दुकानें नहीं लगने देंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Nov 2025 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेले में शामिल होने के लिए शनिवार (1 नवंबर) को मुजफ्फरनगर के बघरा आश्रम में रहने वाले स्वामी यशवीर महाराज अपने समर्थकों के साथ पहुंचे. यहां उन्हें मेले में पहुंचने से पहले ही पुलिस ने गढ़ चौराहे पर ही रोक लिया. स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि वह यहां कार्तिक मेले में जिहादी गैंग के दुकानदारों की पहचान करने आए हैं.

उन्होंने आगे कहा, "मेले में जिहादी गैंग के लोग अपनी दुकानें लगाकर थूक-मूत्र के साथ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं. वह उनकी शिनाख्त करने के साथ-साथ उन्हें मेले से बाहर करने के लिए यहां पहुंचे हैं. किसी भी धार्मिक मेले में जिहादी गैंग की दुकानें नहीं होनी चाहिए." 

यशवीर महाराज ने दिया विवादित बयान 

स्वामी यशवीर महाराज ने कहा, "वह गंगा मेले में और मां गंगा के चरणों में आए हैं. उन्होंने बताया कि यहां पर इसलिए आए हैं कि ये हमारे हिंदुओं का मेला है. जब हिंदुओं का मेला है तो थूक-मूत्र जिहादी गैंग जो हिंदुओं के भोजन में थूक-मूत्र करके अशुद्ध करते हैं, तो यहां हमारे प्रसाद और पूजा के सामान को भी अशुद्ध कर देते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे अपवित्र हाथों से और ऐसे अशुद्ध करने वाली विचारधारा जिहादियों की यहां पर दुकानें हैं. तो हम अपने धर्म स्थलों पर यहां इनकी दुकानें नहीं लगने देंगे. ये अपने धर्म स्थलों पर अपनी दुकानें लगाएं."

उन्होंने बताया, "इसलिए यहां आए हैं, लेकिन यहां के पुलिस प्रशासन ने हमें रोक लिया है और कहा है कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा. हम अराजकतावादी नहीं है, इसलिए हमने यहां पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है." 

दुकानदारों से की जाएगी पूछताछ- यशवीर महाराज 

यशवीर महाराज ने कहा, "मेले में दुकान लगाने वाले लोगों से पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी. जिसका पता लगेगा कि ये दूसरे संप्रदाय का है, फिर उसे पुलिस प्रशासन की मदद से मेले से बाहर किया जाएगा. यशवीर महाराज ने कहा कि वह यहां आ चुके हैं, इसलिए वह कहते हैं कि दूसरे संप्रदाय के दुकानदार खुद ही मेले को छोड़कर चले जाएं." 

उन्होंने कहा, "उनकी यहां दुकानें नहीं लगने देंगे और यहीं नहीं भारत के कौने-कौने से हिंदु समाज से कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जहां भी हिंदुओं के मेले लगते हैं, वहां हिंदुओं की ही दुकानें हों. हिंदुओं की दुकानें होंगी, तभी हिंदुओं की पवित्रता का कार्य बच पाएगा और नहीं तो बड़े ही षड़यंत्रकारी और जिहादी हैं."

यशवीर महाराज ने कहा, "इनका यही कार्य है कि इनके धार्मिक कार्यों को थूक-मूत्र के सहारे अशुद्ध करें, लेकिन अब भारत का बच्चा जाग चुका है और अब इस तरह की घटनाएं नही होंगी, इन्हें अपना रास्ता बंद करना पड़ेगा."

Input By : विपिन शर्मा
और पढ़ें
Published at : 01 Nov 2025 04:21 PM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS Garhmukteshwar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News
शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
ट्रेंडिंग
गंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर- वीडियो वायरल
गंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर
हेल्थ
कुछ लोगों के बचपन से ही सफेद क्यों होने लगते हैं बाल, शरीर में इन विटामिन्स की हो सकती है कमी
कुछ लोगों के बचपन से ही सफेद क्यों होने लगते हैं बाल, शरीर में इन विटामिन्स की हो सकती है कमी
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget