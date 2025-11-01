गढ़मुक्तेश्वर: 'मेले में जिहादी गैंग की दुकानें...', यशवीर महाराज का विवादित बयान

तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेले में शामिल होने के लिए शनिवार (1 नवंबर) को मुजफ्फरनगर के बघरा आश्रम में रहने वाले स्वामी यशवीर महाराज अपने समर्थकों के साथ पहुंचे. यहां उन्हें मेले में पहुंचने से पहले ही पुलिस ने गढ़ चौराहे पर ही रोक लिया. स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि वह यहां कार्तिक मेले में जिहादी गैंग के दुकानदारों की पहचान करने आए हैं.

उन्होंने आगे कहा, "मेले में जिहादी गैंग के लोग अपनी दुकानें लगाकर थूक-मूत्र के साथ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं. वह उनकी शिनाख्त करने के साथ-साथ उन्हें मेले से बाहर करने के लिए यहां पहुंचे हैं. किसी भी धार्मिक मेले में जिहादी गैंग की दुकानें नहीं होनी चाहिए."

यशवीर महाराज ने दिया विवादित बयान

स्वामी यशवीर महाराज ने कहा, "वह गंगा मेले में और मां गंगा के चरणों में आए हैं. उन्होंने बताया कि यहां पर इसलिए आए हैं कि ये हमारे हिंदुओं का मेला है. जब हिंदुओं का मेला है तो थूक-मूत्र जिहादी गैंग जो हिंदुओं के भोजन में थूक-मूत्र करके अशुद्ध करते हैं, तो यहां हमारे प्रसाद और पूजा के सामान को भी अशुद्ध कर देते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे अपवित्र हाथों से और ऐसे अशुद्ध करने वाली विचारधारा जिहादियों की यहां पर दुकानें हैं. तो हम अपने धर्म स्थलों पर यहां इनकी दुकानें नहीं लगने देंगे. ये अपने धर्म स्थलों पर अपनी दुकानें लगाएं."

उन्होंने बताया, "इसलिए यहां आए हैं, लेकिन यहां के पुलिस प्रशासन ने हमें रोक लिया है और कहा है कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा. हम अराजकतावादी नहीं है, इसलिए हमने यहां पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है."

दुकानदारों से की जाएगी पूछताछ- यशवीर महाराज

यशवीर महाराज ने कहा, "मेले में दुकान लगाने वाले लोगों से पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी. जिसका पता लगेगा कि ये दूसरे संप्रदाय का है, फिर उसे पुलिस प्रशासन की मदद से मेले से बाहर किया जाएगा. यशवीर महाराज ने कहा कि वह यहां आ चुके हैं, इसलिए वह कहते हैं कि दूसरे संप्रदाय के दुकानदार खुद ही मेले को छोड़कर चले जाएं."

उन्होंने कहा, "उनकी यहां दुकानें नहीं लगने देंगे और यहीं नहीं भारत के कौने-कौने से हिंदु समाज से कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जहां भी हिंदुओं के मेले लगते हैं, वहां हिंदुओं की ही दुकानें हों. हिंदुओं की दुकानें होंगी, तभी हिंदुओं की पवित्रता का कार्य बच पाएगा और नहीं तो बड़े ही षड़यंत्रकारी और जिहादी हैं."

यशवीर महाराज ने कहा, "इनका यही कार्य है कि इनके धार्मिक कार्यों को थूक-मूत्र के सहारे अशुद्ध करें, लेकिन अब भारत का बच्चा जाग चुका है और अब इस तरह की घटनाएं नही होंगी, इन्हें अपना रास्ता बंद करना पड़ेगा."