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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP BJP: कौन हैं नीरज सिंह? जिन्हें यूपी बीजेपी की नई टीम में मिली उपाध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी

UP BJP: कौन हैं नीरज सिंह? जिन्हें यूपी बीजेपी की नई टीम में मिली उपाध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी

Neeraj Singh Profile: यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें 19 उपाध्यक्ष और 8 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं. उपाध्यक्षों की लिस्ट में एक नाम नीरज सिंह का है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 26 Jun 2026 10:57 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी नई टीम के साथ मिशन 2027 के चुनाव में उतरने जा रही है. गुरुवार को पार्टी ने नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया, जिसमें अनुभवी नेताओं के साथ सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को साधते हुए युवा चेहरों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की हैं. जिनमें एक नाम नीरज सिंह का भी है, जिन्हें पार्टी ने युवा चेहरे के तौर उपाध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी दी है. 

यूपी में बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 प्रदेश महामंत्री बनाए हैं. इनमें कई ऐसे चेहरे है जिन्हें लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस लिस्ट में एक नाम नीरज सिंह का भी है जिन्हें पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया है. नीरज सिंह केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं. इस अहम जिम्मेदारी मिलने के साथ ही अब उनकी सियासी पारी की भी शुरुआत हो गई है. 

जानें कौन हैं नीरज सिंह?

जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह काफी समय से लखनऊ व अवध क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे. उनकी इसी सक्रियता और ज़मीनी स्तर पर लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने नीरज सिंह को उपाध्यक्ष बनाया हैं. नीरज सिंह ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हैं. इसके अलावा वो बैडमिंटन के खिलाड़ी भी रहे हैं. साल 2023 में उन्होंने ऑल इंडिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में यूपी का प्रतिनिधित्व किया था. 

सियासी परिवार से ताल्लुक़ रखने की वजह से वो काफी पहले से राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे. अपने पिता और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह की गैरमौजूदगी में वो अक्सर उनके कामकाजों और बीजेपी के कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं. सोशल मीडिया हैंडल पर भी वो अपने आपको बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता बताते हैं.  

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यूपी बीजेपी टीम में मिली अहम जिम्मेदारी

नीरज सिंह को राजनीति में आगे बढ़ाने का फैसला लेकर बीजेपी ने साफ़ कर दिया है कि वो प्रदेश में अनुभवी नेताओं के साथ क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलनों को साधते हुए युवा चेहरों को भी आगे बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं. नीरज से पहले बीजेपी की टीम में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के बड़े बेटे और नीरज सिंह भाई पंकज सिंह सँभाल रहे थे. पंकज सिंह इस समय नोएडा विधानसभा सीट से विधायक हैं. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 26 Jun 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Neeraj Singh पंकज चौधरी UP NEWS UP BJP News Team
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