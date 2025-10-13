हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में धीरे-धीरे बढ़ रही हैं सर्दी, दिन में धूप और रात में महसूस हो रही ठंडक, जानें- मौसम का हाल

UP Weather: यूपी में धीरे-धीरे बढ़ रही हैं सर्दी, दिन में धूप और रात में महसूस हो रही ठंडक, जानें- मौसम का हाल

UP weather: उत्तर प्रदेश में अब धीरे-धीरे मौसम ठंडा होने लगा है. दिन के समय में धूप निकल रही हैं लेकिन, रात में हल्की सर्दी महसूस हो रही हैं. आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 06:59 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में मौसम अब बदलने लगा है. धीरे-धीरे हल्की ठंडक बढ़ने लगी हैं. दिन के समय में धूप तो निकल रही हैं लेकिन, परेशान करने वाली गर्मी नहीं लग रही हैं. सुबह और शाम को हल्की सिहरन महसूस हो रही हैं. पिछले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई हैं. मौसम विभाग अगले पांच दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. 

उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में आज 13 अक्टूबर को भी मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान जताया गया है. इस दौरान ज़्यादातर इलाकों में आसमान एकदम साफ रहेगा और धूप निकलेगी. कहीं भी बारिश के आसार नहीं है और न ही कोई ख़ास चेतावनी दी गई है. मानसून अब पूरी तरह से विदा हो गया हैं. सुबह और रात के समय में हल्की ठंडक बढ़ गई है. 

अगले पांच दिनों में कैसा रहेगा मौसम

आने वाले दिनों में मौसम जस का तस बना रहेगा. प्रदेश में 18 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना हैं. अगले पांच दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा. रात के समय ठंडक बढ़ने से अब लोगों को सिहरन भी महसूस हो रही हैं, जल्द ही कंबल और रज़ाई निकालने के दिन आने वाले हैं.

सुबह और शाम को बढ़ी ठंडक

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में शुष्क पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से मौसम धीरे-धीरे ठंडा होता जा रहा हैं और लोगों को सुबह-शाम सर्दी महसूस हो रही है. प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहे हैं. रविवार को कानपुर, बहराइच, प्रयागराज और गोरखपुर सबसे अधिक गर्म जिले रहे. 

यूपी के न्यूनतम तापमान की बात करें तो कानपुर, बाराबंकी, इटावा, बहराइच और बरेली में सबसे ठंडी रात रही. कानपुर में बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 14.8, बाराबंकी में 16, बहराइच में 17.4, इटावा में सबसे कम न्यूनतम 16.2 और बरेली में 17.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा. राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 18.2 और मेरठ में 18.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.  

 

Published at : 13 Oct 2025 06:59 AM (IST)
