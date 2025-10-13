हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: मौत के 6 सेकंड! फाटक पर फिसली युवक की बाइक, उठाते वक्त ट्रेन ने कुचला, नोएडा का वीडियो वायरल

Video: मौत के 6 सेकंड! फाटक पर फिसली युवक की बाइक, उठाते वक्त ट्रेन ने कुचला, नोएडा का वीडियो वायरल

Viral Video: यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार एक युवक रेलवे फाटक पार करते वक्त बाइक से फिसल गया. वह ट्रैक पर पड़ी बाइक को उठाने लगता है, लेकिन ट्रेन की चपेट में आ जाता है. देखें वीडियो.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 13 Oct 2025 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

UP News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार एक युवक रेलवे फाटक पर बाइक से गिर जाता है. वह बाइक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन छह सेकंड में यह कोशिश उसकी जान ले लेती है.

संतुलन बिगड़ने से रेलवे ट्रैक पर गिरा युवक

घटना रविवार की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे फाटक बंद होने वाला था, लेकिन युवक जल्दबाजी में अपनी मोटरसाइकिल लेकर ट्रैक पार करने की कोशिश करता है. जैसे ही उसकी बाइक रेलवे ट्रैक पर पहुंचती है, अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह बाइक समेत गिर पड़ता है. गिरने के बाद युवक ने खुद को और बाइक को ट्रैक से हटाने की पूरी कोशिश की. वह कई बार बाइक उठाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन तब तक ट्रेन बहुत नजदीक आ चुकी थी.

युवक ने आखिरी पल में रेलवे ट्रैक से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने युवक और बाइक दोनों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरान हैं और कमेंट्स में कह रहे हैं कि यह हादसा जल्दबाजी और लापरवाही का नतीजा है. कुछ लोगों ने लिखा, दो सेकंड की जल्दी, पूरी जिंदगी की गलती. सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. 

Published at : 13 Oct 2025 03:14 PM (IST)
