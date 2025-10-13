UP News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार एक युवक रेलवे फाटक पर बाइक से गिर जाता है. वह बाइक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन छह सेकंड में यह कोशिश उसकी जान ले लेती है.

संतुलन बिगड़ने से रेलवे ट्रैक पर गिरा युवक

घटना रविवार की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे फाटक बंद होने वाला था, लेकिन युवक जल्दबाजी में अपनी मोटरसाइकिल लेकर ट्रैक पार करने की कोशिश करता है. जैसे ही उसकी बाइक रेलवे ट्रैक पर पहुंचती है, अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह बाइक समेत गिर पड़ता है. गिरने के बाद युवक ने खुद को और बाइक को ट्रैक से हटाने की पूरी कोशिश की. वह कई बार बाइक उठाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन तब तक ट्रेन बहुत नजदीक आ चुकी थी.

ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने जल्दबाजी के चक्कर में रेलवे फाटक को पार करने की कोशिश की, जिससे वह ट्रैक पर ही गिर गया और तेज रफ्तार से आती ट्रेन की चपेट में आ गया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. pic.twitter.com/3ScQjhwGPP — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 13, 2025

युवक ने आखिरी पल में रेलवे ट्रैक से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने युवक और बाइक दोनों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरान हैं और कमेंट्स में कह रहे हैं कि यह हादसा जल्दबाजी और लापरवाही का नतीजा है. कुछ लोगों ने लिखा, दो सेकंड की जल्दी, पूरी जिंदगी की गलती. सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे.