Video: 50 हजार रुपए से भरा बैग ले उड़ा बंदर, पेड़ पर चढ़ बरसाए 500-500 के नोट, वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सोरांव तहसील में बंदर ने एक बाइक की डिग्गी से पैसों से भरा बैग निकाल लिया. इसके बाद उसने पेड़ पर चढ़ एक-एक कर 500 रुपए के नोट बरसाने शुरु कर दिए.
UP News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सोरांव तहसील में सोमवार को एक ऐसी घटना घटी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. आमतौर पर लोग आसमान से बरसात की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहां आसमान से नोटों की बारिश होने लगी और यह बारिश किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक बंदर ने कराई. यह अजीबो-गरीब नजारा तहसील परिसर के पास देखने को मिला, जहां मौजूद लोग दंग रह गए और नोट बटौरने के लिए दौड पड़े.
बंदर ने 50 हजार की गड्डी हवा में उड़ाई
जानकारी के अनुसार, तहसील के आजाद सभागार के सामने एक एडवोकेट ने अपनी बाइक खड़ी की थी. बाइक की डिग्गी में उसने कुछ जरूरी कागजात और पैसों की गड्डियां रखी थीं. तभी अचानक एक शरारती बंदर वहां आ पहुंचा. उसने बड़ी चालाकी से बाइक की डिग्गी खोली और कागजों को छोड़कर पैसे की गड्डी निकाल ली. इसके बाद वह पास के पीपल के पेड़ पर चढ़ गया.
पेड़ पर चढ़ते ही बंदर ने पॉलिथीन फाड़ दी और रबर बैंड निकालकर नोटों को नीचे फेंकना शुरू कर दिया. दावा किया जा रहा है कि यह नोटों की गड्डी 50 हजार की थी. देखते ही देखते 500-500 के नोट हवा में उड़ने लगे. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. कुछ लोग हंसने लगे, तो कुछ नोट बटोरने के लिए दौड़ पड़े. कुछ ही मिनटों में वहां अफरा-तफरी मच गई.
नोटों को हवा में फेंककर भागा बंदर
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बंदर पेड़ की डाल पर बैठा 500 के नोटों से खेल रहा है. जैसे ही नीचे से लोग शोर मचाने लगे, वह नोटों को हवा में फेंककर भाग गया.
बाइक मालिक जब तक समझ पाता कि हुआ क्या है, तब तक बंदर पूरी गड्डी को इधर-उधर फैला चुका था. लोग कहते हैं कि बंदर पैसों को खिलौने की तरह उछाल रहा था और मस्ती में नोट नीचे गिरा रहा था. इस बीच किसी ने पूरे वाकये का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
