Video: सड़क पार कर रहे बाइकर को कार ने मारी जोरदार टक्कर, कई फीट हवा में उछला, वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाइक सवार सड़क पार कर रहा था तभी तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर से शख्स हवा में उछलकर दूर जा गिरा. यह पूरा हादसा CCTV में कैद हो गया.
UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया. जानकारी के अनुसार, एक शख्स अपनी बाइक से सड़क पार कर रहा था. सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर से शख्स हवा में कई फीट ऊपर उछला
टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार शख्स हवा में कई फीट ऊपर उछल गया और जोर से सड़क किनारे जाकर गिरा. हादसे की यह पूरी घटना पास के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार इतनी तेजी से आ रही थी कि बाइक सवार के पास संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं था.
घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे और घायल को उठाया. तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए भर्ती कर लिया.
पुलिस ने कार चालक की तलाश शुरू की
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर अक्सर गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजरती हैं और इस वजह से हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है. कई बार लोगों ने प्रशासन से यहां स्पीड ब्रेकर लगाने और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कदम उठाने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और कार चालक की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली कार मौके से तुरंत फरार हो गई.
