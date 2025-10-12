Video: ऑटो के अंदर छिपकर बैठा था दरिंदा, 7 फीट लंबे अजगर को देख निकल गई चीखें, वीडियो वायरल

UP News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक ऑटो रिक्शा के अंदर अचानक एक अजगर निकल आया, जिसे देखकर लोगों में हड़कंप मच गया. यह अजीबो-गरीब घटना हापुड़ शहर के पिलखुवा क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, ऑटो चालक जब सुबह अपना रिक्शा चालू करने गया तो उसने अंदर कुछ हलचल महसूस की. पहले तो उसने सोचा कि कोई जानवर घुस गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने सीट उठाई तो वहां एक बड़ा अजगर लिपटा हुआ दिखाई दिया.

वन विभाग की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

अजगर को देखते ही ऑटो चालक घबरा गया और तुरंत ऑटो से कूदकर बाहर भागा. उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए. लोगों ने खुद से अजगर को निकालने की कोशिश नहीं की बल्कि वन विभाग को सूचना दी. कुछ ही देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक अजगर का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह अजगर लगभग 6 से 7 फीट लंबा था और रात के समय किसी खेत या झाड़ी से निकलकर ऑटो के अंदर घुस गया था. रेस्क्यू के बाद अजगर को जंगल के सुरक्षित इलाके में छोड़ दिया गया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह अजगर धीरे-धीरे ऑटो की सीट के नीचे से बाहर निकल रहा है और वन विभाग की टीम बड़ी सावधानी से उसे पकड़ रही है. स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले कभी इलाके में ऐसा दृश्य नहीं देखा गया था. लोगों ने वन विभाग की टीम की तारीफ की, जिन्होंने बिना किसी नुकसान के अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया.