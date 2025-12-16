पहले हेलीकॉप्टर और अब डेढ़ करोड़ का घोड़ा, इस तस्वीर के बाद चर्चा में आए बृजभूषण शरण सिंह

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह एक बार फिर अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. इस बार चर्चा का विषय डेढ़ करोड़ रुपये कीमत का एक खास घोड़ा बना है. इस घोड़े ने उनके अस्तबल की शान बढ़ा दी है.

खास बात यह है कि यह घोड़ा उन्होंने खरीदा नहीं, बल्कि गिफ्ट में मिला है. दरअसल, उनके सांसद बेटे करण भूषण सिंह के दोस्तों ने यह तोहफा दिया है.

नव वर्ष से पूर्व पंजाब की वीर भूमि से प्राप्त एक अनमोल उपहार के रूप में परिवार में नए सदस्य का स्वागत किया। pic.twitter.com/rJlhjU7viD — BrijBhushan Sharan Singh (@b_bhushansharan) December 15, 2025

पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को पंजाब से गिफ्ट किया गया डेढ़ करोड़ का घोड़ा अब उनके अस्तबल की शोभा बढ़ा रहा है. बृजभूषण शरण सिंह दो बार से लगातार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं. बृजभूषण शरण सिंह गिनती दबंग और बाहुबली नेताओं में होती है. बृजभूषण शरण सिंह का छोटा बेटा कारण भूषण सिंह कैसरगंज से बीजेपी सांसद है और बड़ा बेटा प्रदीप भूषण सिंह दो बार से लगातार गोंडा सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है.

पंजाब से जैसे ही यह घोड़ा गोंडा पहुंचा, उसे देखने वालों की भीड़ जुट गई. खुद बृजभूषण सिंह ने अस्तबल पहुंचकर घोड़े का स्वागत किया. उसे दुलार किया और जब इसकी कीमत का पता चला तो हंसते हुए बोले- 'यार, हम तो पागल हो जाएंगे'.

दो साल का है बृजभूषण सिंह का नया घोड़ा

पूर्व सांसद ने बताया कि यह घोड़ा महज दो साल का है और इंटरनेशनल रेस में दौड़ चुका है. एक प्रतियोगिता में यह 17 लाख रुपये का इनाम भी जीत चुका है. घोड़े का अलग से पासपोर्ट बना है, जिससे वह विदेशों में भी रेस और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकता है. लग्जरी, शौक और रुतबे की इस कहानी ने एक बार फिर बृजभूषण सिंह को सुर्खियों में ला दिया है.

बृजभूषण सिंह के अस्तबल की शोभा बढ़ा रहा नया घोड़ा

इसके अलावा बृजभूषण सिंह के पास दो घोड़े हैं जो मारवाड़ी प्रजाति के घोड़े हैं उसमें से एक प्रभास करके घोड़ा है. उसकी भी कीमत डेढ़ करोड़ रुपए है. इसके अलावा एक घोड़ा और है जिसका कलर मिक्स है और दो घोड़े के बच्चे हैं. दोनों बच्चे की कीमत 15-15 लाख रुपये है. कुल मिलाकर अब नेट बृजभूषण सिंह के पास तीन घोड़े और दो घोड़े के बच्चे हैं. साथ ही नया डेढ़ करोड़ का घोड़ा अब बृजभूषण शरण सिंह के अस्तबल की शोभा बढ़ा रहा है.

कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को एक वीडियो साझा किया है. वीडियो में घोड़े को सहलाते हुए लोगों से वार्ता कर रहे हैं. बताया गया कि रविवार को पंजाब के व्यापारी तेजबीर बराड़, गुरदीप व दीपन यह घोड़ा लेकर विश्नोहरपुर आए थे. यह तीनों कैसरगंज के सांसद करण भूषण सिंह के मित्र हैं. आठ जनवरी को पूर्व सांसद का जन्मदिन है, ऐसे में उन लोगों ने यह खास नस्ल का घोड़ा भेंट स्वरूप दिया है.

