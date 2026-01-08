दुद्धी से सपा विधायक विजय सिंह गोंड का निधन, दोनों किडनी थी खराब, अखिलेश यादव ने जताया दुख

दुद्धी से सपा विधायक विजय सिंह गोंड का गुरुवार (8 जनवरी) को निधन हो गया. एसजीपीजीआई लखनऊ में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली. उनकी दोनों किडनी खराब थी. उनके फेसबुक पेज से एक भावुक संदेश पोस्ट किया गया. इसमें बताया गया कि कनहर नदी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. विजय सिंह गोड यूपी की सियासत के बड़े नेताओं में एक थे. आठ बार विधायक का चुनाव जीता.

फेसबुक पोस्ट में लिखा गया, "दुद्धी की धरती आज शोक में डूबी हुई है. हम सबके प्रिय, सरल, संघर्षशील और जन-जन के नेता विजय सिंह गोंड, समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय विधायक, अब हमारे बीच नहीं रहे. यह केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि दुद्धी विधानसभा ने आज अपना एक सच्चा अभिभावक खो दिया है. विजय सिंह गोंड जी ने अपना पूरा जीवन गरीब, वंचित, आदिवासी और आम जनता की आवाज़ बनकर जिया. वे सत्ता में नहीं, सेवा में विश्वास रखते थे. उनका हर कदम दुद्धी के विकास, सम्मान और अधिकारों के लिए समर्पित रहा. उनका स्नेह, उनका संघर्ष और उनकी मुस्कान हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवित रहेगी."

अखिलेश यादव ने जताया दुख

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शोक जताते हुए कहा, "दुद्धी से सपा विधायक श्री विजय सिंह गौड़ जी का निधन, अत्यंत दुःखद! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। भावभीनी श्रद्धांजलि!"

पार्टी को जो क्षति हुई उसकी भरपाई मुश्किल- अखिलेश

अस्पताल पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, "आदिवासी भाई बहनों के बीच उन्होंने जीवन भर काम किया. जनता ने हमेशा उनका साथ दिया. कई बार के विधायक और आदिवासी भाई बहनों के हकों की लड़ाई लड़ने वाले आज हमारे बीच नहीं रहे. समाजवादी पार्टी सभी साथी इस वक्त दुखी हैं. उनके जाने के बाद पार्टी की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई मुश्किल है. हमने आदिवासी एक जमीनी नेता को खोया है."